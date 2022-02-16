Eski manken evinde ölü bulundu!

İHA

Son dakika haberler... Muğla'nın Bodrum ilçesinde, edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bitez Mahallesi Bergamot Caddesi 2119 Sokak üzerindeki bir sitede eşi ile birlikte yaşamını sürdüren 51 yaşındaki Firdevs Alkan, gece alkol aldıktan sonra eve geldi.

SAKİNLEŞTİRİCİ HAP ALDI İDDİASI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre evde sakinleştirici bir hap aldığı iddia edilen Firdevs Alkan, koltuğa uzandı.

EŞİ SESLENDİ AMA UYANDIRAMADI

Bir süre sonra eşinin seslendiği Firdevs Alkan, eşine yanıt vermedi. Durumdan şüphelenen eşi, eski manken Alkan’ı uyandırmaya çalıştı fakat uyanmaması üzerine sağlık ekiplerinden yardım istedi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Firdevs Alkan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Acı haberi alarak eve gelen eski mankenin yakınları ve arkadaşları, sinir krizleri geçirdi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Savcı incelemesinin ardından Firdevs Alkan’ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.