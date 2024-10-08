Eski İYİ Partili Nimet Özdemir CHP'ye katılıyor
Eski İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, bugün CHP'ye katılacak. Özdemir'in rozetini Özgür Özel takacak
İYİ Parti Eski İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir bugün CHP’ye katılacak.
14 Mayıs seçimlerinde İstanbul’dan aday gösterilen Nimet Özdemir İYİ Parti’nin 44 milletvekilinden biri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ne girmişti.
Özdemir 24 Temmuz’da İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu. Geçtiğimiz hafta CHP ile temasa geçtiği belirtilen Nimet Özdemir’e bugün TBMM grup toplantısında genel başkan Özgür Özel bizzat rozet takacak.