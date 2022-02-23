Eski eşine kurşun yağdırmıştı! Vahşette karar açıklandı

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mahir Arslan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
DHA'nın haberine göre, duruşmada şikayetçi Nermin Uzun ve taraf avukatları hazır bulundu. Nermin Uzun şikayetinin devam ettiğini belirterek "Mahkemenin vereceği karar benim sonraki hayatımı etkileyecektir. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.
'KENDİMİ TUTAMADIM'
Duruşmadaki savunmasında sanık Mahir Arslan, "Keşke olmasaydı ama oldu. Pişmanım. Ben böyle bir insan değilim. 5 sene önce de bunları yapabilirdim. Olay namus meselesine dönünce kendimi tutamadım. Çok pişmanım" şeklinde konuştu.
Mahkeme heyeti sanık Mahir Arslan'a "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet, eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle sanığa 12 yıl hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, Arslan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Mayıs 2021'de müşteki Nermin Uzun'un ikametinin önünde bulunan şüpheli Mahir Arslan'ın silahla, öldürme kastı ile müştekiye birden fazla kez ateş ettiği anlatıldı. Müştekinin hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralandığının belirtildiği iddianamede, şüphelinin müştekiyi öldürmeyi planladığı ve bununla ilgili öncesinde tehditlerde bulunduğu kaydedildi. İddianamede, şüpheli Mahir Arslan'ın "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.
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