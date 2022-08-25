Esenyurt değil "selyurt"

Esenyurt'ta bulunan Haramidere kuvvetli yağış sonrası yine taştı. Taşan sular sebebiyle Pınar Mahallesi'ndeki bodrum katta bulunan dairler tavanlarına kadar su doldu. Suların tahliye çalışmaları devam ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarının ardından, sabah saatlerinde sağanak yağış başladı. Yağış Esenyurt'ta bulunan Haramidere'yi taşırdı ve Pınar mahallesinde bodrum katlardaki ev ve iş yerleri su altında kaldı.
Birçok işyeri ve bodrum katlarda bulunan evleri su bastı. İSKİ, itfaiye ve Esenyurt Belediyesi zabıta ekiplerinin su tahliye çalışmaları devam ederken, daire ve işyerlerinde hasar oluştu.
Geçtiğimiz temmuz ayında da aynı mahallede yine bu baskınları yaşanmış bodrum katlar boşaltılmıştı. Ev sahipleri tekrar yaşanacak sel felaketinde evlerini su basmaması için camlarının önünü kum torbaları ve tahta parçaları ile kapattı.
"CAN KAYBI YOK"
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "İnşallah birkaç ay sonra bu bölgeye dere ıslahı tamamlanacak. Bu yaşanan sorunların önemli bir bölümü bitecek. Tamamını bitirmek mümkün değil. Bu selde de çok şükür ki çok büyük hasar yok. Şu anda bir can kaybı yok. Riskli yerler daha önce boşaltılmıştı sürekli denetleme içerisinde. Tabi bu taşkından oluşan kirlilikler rahatsızlıklar oluşuyor. Ekiplerimiz gece boyunca takip altındaydı” dedi.
KUM TORBALI ÖNLEM
Mahallede bulunan İrşad Camii ise geçtiğimiz sel baskınında sular altında kalmıştı. Cami görevlileri sel sularından korunmak için kapılarına kum torbaları yerleştirdi. Mahalledeki suların tahliye çalışmaları ev sahipleri ve İSKİ ekipleri tarafından devam ediyor.
“5 DAKİKA İÇERİSİNDE HER TARAF SU DOLDU"
Esnaf Hayrettin Irmak, “5 dakika içerisinde her taraf su oldu. Dükkanımın içi su doldu. Dışarıdaki dolapların motorları su nedeniyle yandı. Geçtiğimiz ayda oldu. Ben 1992 yılından beri esnafım, senede 3-4 defa sel oluyor" dedi.
Cami görevlisi Zahir Gün ise “Sel suları gelmesin diye kum torbalarını çektik. Suyun yükselmesini ekledik basınçlar birlikte içeri girdi. Öbür seferki gibi değil ama içeri su girdi. Kovalarla suları tahliye etmeye çalıştık İçerideki eşyaları kurtardık ama halılar su altında kaldı" ifadelerini kullandı.
Vatandaş Mehmet Akbir, "20 senedir Esenyurt’tya oturuyorum. Burası 713 Sokak, başka caddenin ana hattını buraya vermişler. Her seferinde burası patlıyor. Yetkilileri çağırıyoruz geliyorlar hiçbir şey yapmadan geri gidiyorlar. Evleri her seferinde su basıyor. Yardım edinilecek deniyor ama hiçbir şey yapılmıyor. Her seferinde bu daireleri su basıyor. Eşyalar komple çöp olmuş” dedi.
NEHRE DÖNEN YOLDA KOVALI MÜDAHALE
Esenyurt'ta nehre dönen yokuşta evine suyun gelmesini engellemeye çalışan kadın, kovayla suyu tahliye etmeye çalıştı.
Esenyurt sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yenikent mahallesi 688. Sokak'ta nehre dönen yokuşta evini su baskınından korumaya çalışan kadın, elindeki kova ile yağmur suyunu tahliye etmeye çalıştı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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