Amasya’da otomobilin içine giren eşek arısı kazaya yol açtı, 3 kişi ölümden döndü.

Kendilerini sokup zarar vermesinden endişelendiği arıyı arabanın içinde şapkayla kovalayan yaşlı adam, direksiyondaki kardeşinin paniklemesine neden oldu. Kontrolden çıkan araç, 25 metreden gölete uçtu. Şans eseri kıyıda duran otomobilde yaralanan aynı aileden 3 kişi ölümden döndü. Yaralılar başlarına gelen talihsiz kazayı anlattı.

HUZUREVİ ZİYARETİNDEN DÖNÜYORLARDI

Suluova’da huzurevinde kalan bir kişiye yardım için ziyarette bulunup dönerken Değirmendere Göleti civarında otomobilin içine giren arıyı zarar vermemesi için şapkasıyla kovalayan Hüseyin Ladikli (78), o sırada direksiyonda olan kardeşi Mustafa Ladikli’nin (74) dikkatinin dağılmasına neden oldu.

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Sürücünün eşi Hamide Ladikli’nin de içinde bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak 25 metreden gölete uçtu. Suyun kıyısında duran otomobildeki 3 kişi yaralandı. Sürücü ve eşi kendi imkanlarıyla, taktığı emniyet kemerini çıkartamayan Hüseyin Ladikli ise çevreden yetişenlerin yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve acil yardım ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.