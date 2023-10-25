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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Eşek arısı kazaya neden oldu: Uçtukları göletin kıyısında ölümden döndüler

        Eşek arısı kazaya neden oldu: Uçtukları göletin kıyısında ölümden döndüler

        Amasya'da Değirmendere Göleti yakınında aracın içine giren eşek arısı kazaya sebep oldu. Eşek arısını kovalamaya çalışırken dikkati dağılan şoför 25 metrelik gölete uçtu. Kazada 3 kişi ölümden döndü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 09:40 Güncelleme: 25.10.2023 - 09:40
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        Eşek arısı 25 metreden uçurdu!
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        Amasya’da otomobilin içine giren eşek arısı kazaya yol açtı, 3 kişi ölümden döndü.

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        Kendilerini sokup zarar vermesinden endişelendiği arıyı arabanın içinde şapkayla kovalayan yaşlı adam, direksiyondaki kardeşinin paniklemesine neden oldu. Kontrolden çıkan araç, 25 metreden gölete uçtu. Şans eseri kıyıda duran otomobilde yaralanan aynı aileden 3 kişi ölümden döndü. Yaralılar başlarına gelen talihsiz kazayı anlattı.

        HUZUREVİ ZİYARETİNDEN DÖNÜYORLARDI

        Suluova’da huzurevinde kalan bir kişiye yardım için ziyarette bulunup dönerken Değirmendere Göleti civarında otomobilin içine giren arıyı zarar vermemesi için şapkasıyla kovalayan Hüseyin Ladikli (78), o sırada direksiyonda olan kardeşi Mustafa Ladikli’nin (74) dikkatinin dağılmasına neden oldu.

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        Sürücünün eşi Hamide Ladikli’nin de içinde bulunduğu otomobil kontrolden çıkarak 25 metreden gölete uçtu. Suyun kıyısında duran otomobildeki 3 kişi yaralandı. Sürücü ve eşi kendi imkanlarıyla, taktığı emniyet kemerini çıkartamayan Hüseyin Ladikli ise çevreden yetişenlerin yardımıyla kurtarıldı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve acil yardım ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        “EŞEK ARISINA BİRKAÇ DEFA ŞAPKAMI VURDUM"

        Başından yaralanan Hüseyin Ladikli, “Eşek arısına birkaç defa şapkamı vurdum. O sırada da arabayı süren kardeşim bana bakınca araç takla attı. Ama arıya ne oldu bilmiyorum” dedi.

        Kardeşi Mustafa Ladikli ise “Sarı renkli eşek arısıydı. Ağabeyim vurup kurtulalım derken sonra olan oldu” şeklinde konuştu.

        Araçları kullanılmaz hale gelen aile, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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        #trafik kazası
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