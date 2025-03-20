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        Haberler Gündem Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem

        Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem

        Erzincan'ın Tercan ilçesinde saat 21.33'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ifade etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 21:53 Güncelleme: 20.03.2025 - 22:34
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        Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.33'te merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 6,98 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

        Aydoğdu, "Meydana gelen depremin ardından ilgili birimlerimiz saha taramalarına başlamış olup, şu ana kadar can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ayrıca vatandaşlarımız tarafından da ilgili kurumlarımıza şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir." ifadesini kullandı.

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        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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