Ermenistan'da deprem! Kars'ta ve Iğdır'da hissedildi

İHA

Ermenistan'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem sonrası, deprem üssüne en yakın ilçe Kars'ın Akyaka ilçesi oldu.

SON DEPREMLER LİSTESİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ermenistan'ın Türkiye sınırında yer alan Shirak kentinde 5.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Deprem Türkiye’den de hissedildi.

AFAD, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ermenistan'ın Shirak kenti yakınlarında saat 21.25'te 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ermenistan'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem sonrası, deprem üssüne en yakın ilçemiz Kars'ın Akyaka ilçesi olup, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI

Evlerinde oturan vatandaşlar deprem olunca sokaklara çıktı. Avizelerin sallandığını ifade eden vatandaşlar, “Avizeler sallandı. Birazda tedirgin olduk. Ondan sonra dışarı çıktık” dedi.

Van depremini yaşadığını belirten vatandaş, “Van depremini yaşadık ya 7.2’yi baya bir salladı. Lambalar oynadıktan sonra kendimizi dışarı attık” diye konuştu.

Öte yandan dışarı çıkan vatandaşlar korkudan evlerine girmeyerek soğukta bekliyor. Öte yandan AFAD ekipleri kent genelinde tarama yağıyor.