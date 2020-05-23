Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Mübarek Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Gönül, geçmiş bayramlarda olduğu gibi sevdiklerimizle bir arada olmayı isterdi. Fakat tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle, bu bayramı her birimiz evimizde geçirmek durumundayız. Bu salgın sürecinde insanlık ailesi olarak zorlu bir imtihandan geçiyoruz.
Allah'a şükür, devleti ve milletiyle ülkemiz bu sınavı çok iyi veriyor. Ekonomiden sosyal hayata birçok alan, salgınla mücadele kapsamında uygulamaya konulan tedbirlerden ciddi şekilde etkilendi. Mart ve Nisan aylarımız sıkıntılı geçerken, Mayıs ayında yavaş yavaş, diğer ülkelerle birlikte normalleşme adımlarını atmaya başladık. Hep birlikte dikkatli davranır, kurallara uyar, maske-mesafe-temizlik hassasiyetine riayet edersek, Allah'ın izniyle, bu süreçten de alnımızın akıyla çıkacağımız muhakkaktır.
Salgın döneminde ülkelerin çoğu içe kapanıp ellerindeki sınırlı imkânlara sıkı sıkıya sarıldılar. Türkiye olarak biz, kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın ötesinde, pek çok dost ve kardeş halka da yardımda bulunduk. Küresel dayanışmanın bolca sözünün edilip fiiliyata dönüştürülmediği bir dünyada, millet olarak insanlığımızı gösterdik. Salgın sürecinde özverili bir şekilde görev yapan, sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm kamu ve özel sektör personeline, milletim adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Erdoğan'ın mesajının devamında şu ifadeler yer aldı: "Alınan tedbirler sebebiyle hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması, zorluğa, yokluğa, yoksulluğa düşmemesi için devletimizin tüm kaynaklarını harekete geçirdik. Sosyal Koruma Kalkanı programlarıyla, hem ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, hem de istihdamdaki kayıptan dolayı sıkıntıya düşen çalışanlarımıza destek sağladık.
Bu kapsamda, "insanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla, yaklaşık 10 milyon vatandaşımıza 12 milyar lirayı bulan karşılıksız kaynak aktardık. Vergi, pirim, taksit ertelemeleri ve finans kolaylıkları gibi desteklerle, salgın sürecinde devletimizin tüm imkanlarını milletimizin emrine sunduk. Milletimize, her zaman olduğu gibi, bu sıkıntılı günlerde de en güzel şekilde hizmet etmenin, hizmet götürmenin çabası içinde olduk.
İnşallah salgın sonrası siyasi ve ekonomik olarak yeniden yapılanacak dünyada, Türkiye'nin gücünü, zenginliğini, refahını çok daha yükseklere taşıyacağız. Geleceğe ümit ve güvenle baktığımız bu güzel bayram gününde, yanında olamadığınız sevdiklerinize iletişim araçlarıyla da olsa ulaşacağınıza ve bu mutluluğu paylaşacağınıza inanıyorum. Rabbim'den hepimizi bir sonraki Ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum. Bir kez daha Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Kalın sağlıcakla... "
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