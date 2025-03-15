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        Haberler Spor Motor Sporları Erciyes'te Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası heyecanı başladı - Motor Sporları Haberleri

        Erciyes'te Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası heyecanı başladı

        Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası (SNX TÜRKİYE) sıralama turları ile start aldı. SNX Türkiye, dünyanın dört bir yanında, milyonlarca kişi tarafından canlı izlenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2025 - 14:38 Güncelleme: 15.03.2025 - 14:41
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        Kar Kaplanları ikinci kez Türkiye'de yarışıyor
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        Dünyanın önde gelen snowcross yarışçıları Türkiye’ye geldi, organizasyon sıralama yarışları ile start aldı.

        Kayseri’nin zirvesinde yer alan Erciyes, bu yıl ikinci kez Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’na (SNX Türkiye) ev sahipliği yapıyor. Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından en prestijli ekstrem spor organizasyonları arasında gösterilen şampiyona 770 metrelik pistte sıralama turları ile başladı.

        Şampiyona; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Spor Toto, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. destekleri ile düzenleniyor.

        Erciyes, 41 farklı kayak pisti ile Türkiye’nin en gelişmiş kayak merkezi olarak, geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen bu prestijli organizasyonun ev sahipliğini yapmıştı. Organizasyon; televizyon, internet ve sosyal medya aracılığıyla yaklaşık 850 milyon kişiye ulaşarak büyük ilgi gördü. Bu yıl ise organizasyonun TV yayınlarıyla 86 ülkeye ulaşması hedefleniyor.

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        8 ÜLKEDEN 29 SPORCU START ALDI

        Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nda Türkiye’nin yanı sıra İsveç, ABD, Finlandiya, İtalya, Fransa, Norveç, Slovakya’dan 20’si erkek, 9’u kadın olmak üzere toplamda 29 kar motosikleti sporcusu start aldı.

        Erkekler ve kadınlar kategorilerinde yapılacak yarışlar, dünyanın en iyi snowcros sporcularının kıyasıya mücadelelerine sahne olacak. Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında Türkiye adına yarışan ilk Türk sporcu unvanını kazanan Galip Alp Baysan, Erciyes’teki yarışta yer aldı.

        SNOWCROSS YARIŞLARI, DÜNYA ÇAPINDA YAYINLANACAK

        Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası’nın (SNX Türkiye) bu yıl TV yayınlarıyla 86 ülkeye ulaşması amaçlanıyor. Organizasyon ülkemizde ise TRT Spor, D-Smart Spor ve Sportstv’den canlı yayınlanacak.

        SNX TÜRKİYE PROGRAMI

        16 Mart 2025 Pazar (yarın):

        10.35-10.45 Kadınlar Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası - Isınma Turu (10 Dakika)

        10.50-11.00 Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası - Isınma Turu (10 Dakika)

        11.30-11.42 Kadınlar Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası - Final 1. Yarış (10 Dakika + 1 Tur)

        11.55-12.12 Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası - Final 1. Yarış (15 Dakika + 1 Tur)

        12.40-12.52 Kadınlar Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası - Final 2. Yarış (10 Dakika + 1 Tur)

        13.02-13.20 Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası - Final 2. Yarış (15 Dakika + 1 Tur)

        13.20 - Ödül Töreni

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