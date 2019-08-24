İngiltere York Dükü Prensi Andrew'in, 2010 yılında çekilen, geçtiğimiz günlerde intihar eden Jeffrey Epstein'ın evinden çıkarken görüntülendiği video tartışmalara neden olmuştu. Prens Andrew'dan son dakika açıklaması geldi. Prens, Epstein ile buluşmasının hata olduğunu, Epstein'in yakalanıp tutuklanmasına neden olan davranışlarını hiç görmediğini, şahit olmadığını ya da şüphesini çekmediğini belirtti.

YORK DÜKÜ KAPIDA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Videoda Epstein'ın Manhattan'daki evinden önce Epstein ile bir kadın çıkıyor, daha sonra iki kadının daha evden çıktığı esnada Prens Andrew kapıda görülüyor.

Epstein'ın kendisini seks kölesi haline getirdiğini iddia eden Virginia Roberts, geçmişte York Dükü Andrew ile de cinsel ilişkiye girdiğini açıklamıştı.

Prens Andrew'in Epstein'ın yaptıklarından haberdar olduğu iddia ediliyor.

İngiliz basını, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'in hakkında çıkan haberlerin ardından eski eşi Sarah Ferguson ile İspanya'nın Malaga kentine kaçtığını yazdı.

BUCKINGHAM SARAYI YALANLADI

Dün Buckingham Sarayı'ndan mail yoluyla yapılan açıklamada ise, Prens'in 'eski arkadaşı' Epstein'in ölümünden dolayı 'dehşete kapıldığı' belirtilirken, iddialar da yalanlanmıştı. Açıklamada, herhangi bir insanın istismara uğramasına destek verilmesinin, cesaretlendirilmesinin, olayların üzerinin örtülmesinin 'tiksindirici' olduğu ifade edilmişti.

EPSTEIN KİMDİR?

66 yaşındaki Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Epstein'ın, 559 milyon dolarlık servetini teminat olarak verme karşılığında yargılanma sürecinde New York'taki 77 milyon dolarlık malikanesinde elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulması talebi ise mahkeme tarafından reddedilmişti.

2007'de Florida'da yine benzer suçlamalar yöneltilen Jeffrey Epstein hakkındaki suçlamaları kabul ederek savcılıkla iş birliğine gitmiş, hakkındaki federal suçlamalar düşürülmüş ve "fuhşa teşvik" suçlamalarından yargılanmıştı. 10 Ağustos günü ise cezaevindeki hücresinde ölü bulunmuştu.