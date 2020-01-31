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Ensar Vakfı, Kızılay’ın bağışıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Türkiye’den ABD’ye eğitim için giden gençlere yurt inşa edildiği belirtilen açıklamada Kızılay üzerinden yapılan bağışın hukuki olduğu kaydedildi. Açıklamada şöyle denildi:
ABD’DE YURT PROJESİ
Ensar Vakfı, Türgev ile birlikte 2014 yılında Amerika’da “Turken Foundation” adıyla bir vakfın kuruluşuna öncülük etmiştir. Milletimizin ve devletimizin FETÖ ile mücadelesine her alanda katkı sunmayı sivil toplum sorumluluğu olarak gören Vakfımız; hem yurtiçinde hem de yurtdışında FETÖ unsurlarının bu milletin evlatlarına musallat olmaması için bütün gayretiyle çalışmaktadır. Bu amaçla Türkiye’den Amerika’ya eğitim-araştırma için giden gençlerimizin FETÖ kıskacından uzak bir şekilde güven içerisinde barınabileceği bir yurt projesi Turken Vakfı tarafından hayata geçirilmiştir. New York Manhattan’da merkezi bir konumda bir arsa satın alınmış ve bu arsada Turken Vakfı Yurdu inşaatı başlatılmıştır. 21 katlı olarak planlanan yurdun önümüzdeki iki yıl içerisinde tamamlanması hedeflenmekte olup şimdiye kadar 12 katı inşaa edilmiştir. Arsa ve inşaat maliyetleri vakıflarımızın öz kaynakları ve hayırseverlerin bağışlarıyla karşılanmaktadır. Hem Amerika’da hem Türkiye’de birçok hayırseverimiz imkanları ölçüsünde bu inşaat projesine maddi desteklerini sunmuştur.
“ŞARTLI BAĞIŞ HUKUKİ”
Birkaç gündür medya ve sosyal medya mecralarında hayırsever bir şirketin Turken Vakfı Yurdu için yaptığı bir bağış üzerinden hem Vakfımız, hem şirket hem de milletimizin kurumu olan Kızılay çeşitli ithamlara ve iftiralara maruz bırakılmaktadır. Vakfımızın teşekkürü borç bildiği bağışçı şirket; bir çok vakfa derneğe, şehit ailelerine ve binlerce öğrenciye
burs vermek suretiyle yardım eden hayırseverliğiyle tanınmış bir şirkettir. Şirket, Turken Vakfı yurt inşaatı için Ensar Vakfı’na yapacağı bağışını Kızılay’a şartlı bağış yoluyla yapmayı tercih etmiş, Kızılay da bağışın şartı gereği söz konusu meblağı Vakfımıza göndermiştir. Şartlı bağış işlemleri vakıf mevzuatlarında yer alan hukuki işlemlerdendir.
“KARALAMA KAMPANYASI”
İki yıl önce gerçekleşmiş bu şartlı bağış işlemi Kızılay’ın Elazığ depreminin yaralarını sardığı bir dönemde maksatlı bir şekilde çarpıtılarak Kızılay’ın kendi bütçesinden veya deprem için gönderilen bağışlardan Vakfımıza para gönderildiği yönünde iftira ve karalama kampanyasına dönüştürülmüştür. İftiracıların ve kötü niyetli kişilerin amacının deprem dolayısıyla milletimizin hassasiyetini istismar ederek Kızılay’ı yıpratmaya çalışmak ve Ensar Vakfı gibi devletinin ve milletinin yanında olan kurumları hedef göstermek olduğunu gayet iyi biliyoruz. Vakfımız hakkında haber yapılmadan önce Vakfımızdan bilgi veya görüş alma yoluna gidilmemesini kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz. Bu vesileyle Vakfımızı daha doğru tanımak isteyenleri bizimle iletişim kurmaya çağırıyoruz.
“KAMU YARARINA VAKIF”
Ensar Vakfı, faaliyetleri ve malî yapısı yönüyle resmî kurumlarca denetlenen ve kamu yararına çalışan bir vakıftır. Faaliyetlerimizdeki şeffaflık, hukukilik, gönüllülük ve hiçbir gizli ajandamızın olmaması gibi temel ilkelerimiz bazı çevreleri rahatsız etmektedir. Bu yüzden Ensar Vakfı bu çevrelerin iftiralarına maruz kalmaktadır. İftira ve karalamalar bizi yolumuzdan asla saptırmayacaktır. Bilakis daha büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğimizi, karalama ve iftiralara karşı hukuki tüm haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
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