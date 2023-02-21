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Enkaz altındaki anne ile kızı papağan sayesinde kurtuldu!

Kahramanmaraş depremlerindeki inanılmaz kurtuluşlara bir yenisi daha eklendi. Gaziantep Nurdağı'nda enkaz altında kalan anne ve kızın, yıkıntının içerisinden çıkıp uçan bir papağanın fark edilmesiyle kurtarıldığı öğrenildi

Giriş: 21.02.2023 - 12:31 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Enkazdan çıkıp uçan papağan sayesinde anne ve kızı kurtarıldı!
Enkazdan çıkıp uçan papağan sayesinde anne ve kızı kurtarıldı!
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DHA

Depremin olduğu günden bu yana yıkımın yaşandığı bölgelerde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarabilmek için çalışan BAĞKUT (Bağcılar Arama ve Kurtarma) ekipleri İstanbul’a döndü.

DHA'da yer alan habere göre ekibin lideri Yaşar Ermiş, Gaziantep Nurdağı’nda enkaz altındaki aralıktan bir papağanın çıkması sonucu anne ile kızını aynı yerden kurtardıklarını söyledi.

Gaziantep’teki bir enkazda görev yapan BAĞKUT ekipleri, papağanın çıktığı aralıkta yaptıkları çalışmada resim tablosunun arkasındaki anne ve kızına ulaştı. Çöken tavan altında kalan Büşra Özdemir ile 3 yaşındaki kızı Nur Sima, ekipler tarafından kurtarıldı.

"TABLOYU KALDIRDIĞIMIZDA ONLARLA KARŞILAŞTIK"

Ermiş, o an yaşadıklarını şöyle anlattı: “Büyük bir apartmanın enkazında çalışıyorduk. Bir aralıktan papağan uçtuğunu gördük. Kuşun çıkmasıyla orada canlı olabileceğini düşündük. O noktada çalışma yaptık. Orada yaşayan biri olduğunu sesten fark ettik. Enkaz altındakilere moral vermek için sohbet ettik. Önümüze çıkan resim tablosunu kaldırdığımızda arkasında anne ve kızıyla karşılaştık. Ancak bir insanın vücudunun sığacağı boşlukta sıkışıp kalmışlardı. Önce 3 yaşındaki Nur Sima Özdemir’i kurtardık. Sonra anne molozları dışarı atarak bize yardımcı oldu. Sonunda anne Büşra Özdemir’i (30) de kurtardık ama baba ile diğer çocuğu salonda hayatını kaybetti.”

Ekibin diğer üyesi Abdullah Oğul da Nur Sima’nın kurtulduktan sonra ilk isteğinin jelibon olduğunu söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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