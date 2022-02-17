Engelli Eda'yı katleden engelli sevgili!

İHA

Son dakika haberler... Mersin İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesi Işıktepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kadın cesedi gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

JASAT OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre ihbar üzerine olay yerine giden Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ceset üzerinde ve bölgede inceleme yaptı.

MAKTUL SAĞIR VE DİLSİZ EDA ÇIKTI

Yapılan incelemede, cansız bedenin 20 yaşındaki Edanur Candan isimli sağır ve dilsiz kadına ait olduğu belirlenirken, kadının, önce boğulduğu ardından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi.

SAĞIR VE DİLSİZ SEVGİLİSİYLE BULUŞMUŞ

Cinayetle ilgili soruşturma başlatan ekipler, Mezitli ilçesinde ikamet eden genç kadının, öldürülmeden önce evinden ayrılarak yine sağır ve dilsiz olan sevgilisi M.C.Y. ile buluştuğu bilgisine ulaştı.

CİNAYETİ İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Jandarma tarafından gözaltına alınan M.C.Y., tercüman aracılığıyla verdiği ilk ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti.

KISKANÇLIK NEDENİYLE ÖLDÜRMÜŞ

Araştırmayı derinleştiren JASAT ekipleri, cinayetin azmettiricisi olduğu ileri sürülen M.C.Y.'nin arkadaşı R.A.'yı da gözaltına alırken, cinayetin, kıskançlık nedeniyle işlendiği belirtildi.

İKİ ZANLI DA TUTUKLANDI

Son dakika haberine göre her iki zanlı da işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.