Son dakika haberi Emniyet Genel Müdürlüğü'nde üst düzey atamalar Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla Emniyet Genel Müdür Yardımcılıklarına, Mahmut Çorumlu, Ömer Urhal, Selami Yıldız ve Caner Tayfur atandı. 52 ilin emniyet müdürü değişti
Giriş: 02.08.2023 - 01:27
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Emniyet Genel Müdür Yardımcılıklarına Mahmut Çorumlu, Ömer Urhal, Selami Yıldız ve Caner Tayfur atandı.
52 ilin emniyet müdürü değişti.
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