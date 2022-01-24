Emlak zenginiydi! Vahşet perdesi aralandı!

Konya'da yaşayan, 3 çocuk annesi Kerziban Keskin (61), geçen yıl ekim ayının ilk haftası, Antalya'nın Serik ilçesindeki arkadaşı Hüsne D.'nin yanına geldi. Çocuklarının babası dışında 3 evlilik daha yapan Kerziban Keskin, Serik'e geldikten 20-25 gün sonra ortadan kayboldu. Keskin'in Konya'da yaşayan çocukları, anneleri hakkında kayıp başvurusunda bulundu.
CANLI YAYIN ÖNCESİ İTİRAF ETTİ
DHA'da yer alan son dakika haberine göre Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu'nca soruşturma sürdürülürken, canlı yayına katılmak için stüdyoya gelen Hüsne D.'nin arkadaşı Rüstem B., yayın öncesi programı sunan kişiye itirafta bulunacağını söyledi.
"BOĞULDU, YAKILDI, PARÇALANDI"
Kerziban Keskin'in, Hüsne D. tarafından boğularak öldürüldüğünü sonra cesedin 2 gün evde bekletildiğini öne süren Rüstem B., "Kerziban Keskin'in cesedini ortadan kaldırmak için plan yaptık. Cesedi benzinle evin banyosunda yaktık. Hüsne D., bu vahşi eylemde başarılı olamayınca cesedi parçalara ayırdı" dedi.
2 İLDE 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Rüstem B.'nin televizyon programcısına söylediklerinin ardından Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyon yaptı. Rüstem B. ve eşi İnayet B. İstanbul'da, Hüsne D. ile dini nikahla birlikte yaşadığı Ramazan Ç. ise Antalya'da gözaltına alındı.
KEMİK PARÇALARI VE YANIK BATTANİYE
Gözaltındaki şüphelilerin Serik ilçesi Merkez Mahallesi Yazırtepe mevkiinde gösterdiği, Hüsne D.'nin oğluna ait ağıl ve arazide yapılan kazılarda, Kerziban Keskin'in cesedine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları ve yanık battaniye parçası bulundu.
CİNAYETLE İLGİLİ YER GÖSTERME YAPTI
Polis, cesedin bölgeye getirilirken kullanıldığı iddia edilen motosiklet arkasına takılan tekerlekli sepette inceleme yaptı. Şüphelilerden Hüsne D., dün polis tarafından Merkez Mahallesi'nde, cinayetin işlendiği iddia edilen evine getirildi. Hüsne D., evde cinayetle ilgili yer gösterme yaptı.
2 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Polis, cinayetle ilgili dün 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Bu kişilerden birinin adı açıklanmazken, diğerinin Hüsne D. ile tanışıklığı olan R.A.T. (17) olduğu öğrenildi.
BU SABAH ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Gözaltındaki 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah Serik'te adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerini ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilecek. Polis adliye önünde geniş güvenlik önlemi aldı.
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