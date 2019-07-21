Napoli'yle transfer görüşmeleri yapan Eljif Elmas'ta son dakika gelişmesi! Genç futbolcu, Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı Avusturya kampına dahil edilmedi.

Diğer yandan Eljif Elmas, Fenerbahçe'nin tesislerinden ayrılırken yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli kulübe veda etti!

NAPOLI BAŞKANI AÇIKLAMIŞTI!

Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis, geçen günlerde İtalya basınına açıklamalar yapmış ve Eljif'i transfer ettiklerini duyurmuştu. De Laurentiis, Eljif'le ilgili soruya "Bu hafta tamamlanacak ve daha sonra açıklayacağız" yanıtını vermişti.

Habertürk Spor'un edindiği bilgilere göre; Eljif Elmas'ın bonservis bedelinin bonusların da katılımı ile 20 milyon Euro'ya çıkacak.

AVUSTURYA KAMPINDA KİMLER VAR?

Fenerbahçe'nin Avusturya kampında şu isimler yer alıyor:

"Harun Tekin, Altay Bayındır, Abdullah Yiğiter, Oytun Özdoğan, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Muhammed Gümüşkaya, Victor Moses, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç"