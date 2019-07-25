İstanbul Maltepe'deki Zümrütevler Mahallesi'nde geçtiğimiz dün gece saat 03.05 sıralarında feci bir olay meydana geldi. Gaziantep’te Uzman Onbaşı olarak görev yapan Cengiz Ş. (21) kız arkadaşı S.G.Ö. (22),teyzesinin oğlu Özer Onur B. (23) ve E.G. (17) birlikte Özer Onur B.’nin evinde oturuyorlardı.

KURŞUN GÖĞSÜNE İSABET ETTİ

İHA'daki habere göre evde alkol aldıkları sırada, S.G.Ö., Cengiz Ş.’nin masa üzerinde duran beylik tabancasını eline aldı. O sırada ateş alan silahtan çıkan kurşun, Cengiz Ş.’nin göğsüne isabet etti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Ağır yaralanan Cengiz Ş. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralı uzman onbaşının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen S.G.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.