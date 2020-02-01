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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 24 Ocak akşamı, 6.8'lik depremle sarsılan ve 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Elazığ'da önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'afet bölgesi' önerisine şu yanıtı verdi:

"SİYASİ BİR YAKLAŞIM OLUR"

"Afet bölgesi ilan edilsin' diye bir tartışma var. Bizim kanunumuzda afet bölgesi yok, afete maruz bölge var. Eğer bir bölgede yaşama imkanı tamamen kalkmışsa, 'afete maruz bölge ilan' ediliyor. Ama afet bölgesi denilen bir kavramımız söz konusu değil. Ama şu var, başından beri hem ekonomik olarak yapabileceğimiz tüm yardımları, sosyal yardımları da genel hayata etkin almaya çalışıyoruz.

"ŞEHRİN HAYATINI DURDURMAK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Yine diğer kurumlarımızın SGK, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ortaya koyduğu ertelemeler söz konusu, Enerji Bakanlığımızın ortaya koyabilecekleri var. Ama burada bir şeyi daha düşünüyoruz. Burada, kanunda böyle bir şey yokken, böyle bir talep yokken “afet bölgesi ilan edilsin” demek biraz siyasi bir yaklaşım olur. Şehrin hayatını tamamen durdurmak söz konusu değil.

"OLMAYAN BİR ŞEYİ VATANDAŞA SUNMAK OLUR"

Biz, şehrin ekonomisine ne olacağını düşünüyoruz. Aynı zamanda hareketliliği düşünüyoruz. Ekstra bir takım meseleler çıkarsa hem şehrin içinde yaşayan arkadaşlarımızla hem diğer kamudan bunu isteyenlerle değerlendirilir. Ama şu anda buna bir vesileyle “afet bölgesi ilan edilebilir” demek hem olmayan bir şeyi vatandaşımıza sunmak olur ki bu bizim açımızdan işin başından beri yürüttüğümüz meseleler çerçevesinde doğru değildir.

"117 MİLYON LİRALIK YARDIM YAPILDI"

Şu ana kadar 87 milyon TL'lik AFAD'a bağış oldu. 30 milyon TL'lik de Kızılay'a yardım oldu. Toplamda 117 milyon liralık bir yardım gerçekleşti. Vatandaşlarımıza da yardımlarından ötürü çok teşekkür ediyoruz. Battaniye, ısınmayı sağlayacak araç gereç, çocuk ve genç montları köylere kadar dağıtılıyor. Burada herkes depremzede. Dün akşam 02.00'de yine deprem oldu herkes yine sokağa çıktı. Bir afetle karşı karşıyayız mutlaka eksiklerimiz olabilir. Bunları gidermek için elimizden geleni yaparız. Depremi yaşayan bölgede dağlara çıkıp vatandaşın hayvanına iğnesini bile arkadaşlarımız yapıyor. Herkese yardımlarından ötürü çok teşekkür ediyoruz."

"BİNALARIN YÜZDE 25-30'U ETKİLENDİ"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Maden ilçesinde bir yıkık, 17 ağır hasarlı, 18 orta hasarlı 2 tane de acil yıkılacak yapı tespiti yaptık. Elazığ’da 2 bin 42 ağır hasarlı bina tespit ettik. Görünen o ki bu deprem; Elazığ’ımızın yaklaşık yapı stoğunun yüzde 25-30’unu etkilemiş durumda.

"ACİL YIKILACAK 286 BİNA VAR"

Acil yıkılacak 286 binamız var. Şehrin her yerinde tehlike arz eden yıkım sürecini başlattık. 54 binanın yıkımı yapıldı. Diğer binalara ilişkin yıkım süreci süratli biçimde yapılmakta. Sayın Bakanımızla birlikte ona bir sürpriz de yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız Azize ile konuşmuşlardı.

"KALICI KONUTLARA YERLEŞTİRECEĞİZ"

Bütün buradaki arkadaşlarımız, AFAD Başkanımız hep birlikte gittik ve Azize hanımın evinde çayını içme fırsatı bulduk. Biz çok mutlu olduk. Bütün afetten etkilenen vatandaşlarımızı da kalıcı konutlarımıza yerleştireceğiz.

Biz bu süreçte daha önce biliyorsunuz bilhassa kentsel dönüşüm anlamında etkilenen vatandaşlarımızla ilgili müteahhitlerimizi sınırlandırdık. Kentsel dönüşüm projelerinde vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına tamamlama sigortası getirdik. Yine Meclis'teki düzenlemede yüksek yapıları tamamen ortadan kaldıracak, mevcutta verilen alanlarda da önümüzdeki yılın Temmuz ayına kadar planların değiştirileceği ve yine parsel bazında yapılaşmanın tamamen önünü kesecek ada bazında proje yapılacak, yine imar barışından faydalanan ama binasının riskli olduğunu düşündüğümüz alanlarda güçlendirme yapabilmesinin önünü açan bir çok düzenleme var."