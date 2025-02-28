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        Haberler Gündem Güvenlik DEAŞ’a operasyon! 46 kişi tutuklandı

        DEAŞ'a operasyon! 46 kişi tutuklandı

        İstanbul'da DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, illegal toplantılar düzenleyerek fitre ve zekat adı altında para topladığı tespit edilen şüphelilere ait 68 adrese baskın düzenlendi. Düzenlenen operasyonda silahlar, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 46 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 00:06 Güncelleme: 28.02.2025 - 00:06
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        • 1

          İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütü destekçisi olan ve İstanbul’da faaliyet gösteren Zeynal Payzin’in sorumluluğundaki 'İlim ve Hikmet' dergisinin illegal toplantılarında biraraya geldiği tespit edildi.

        • 2

          Şüphelilerin MASAK raporlarının incelenmesi sonrasında, destekçilerinden fitre ve zekat adı altında para topladıkları belirlendi. Ayrıca, çatışma bölgelerindeki kamplarda bulunan DEAŞ terör örgütü üyelerini illegal yollarla Türkiye’ye getirme arayışında oldukları ve sosyal medya platformları üzerinden propaganda faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi.

        • 3

          46 KİŞİ TUTUKLANDI

          Teknik ve fiziki takip sonucunda kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul’da 68 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 59 şüpheli yakalanırken, aramalarda şüphelilere ait 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

        • 4

          Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 3 kişi savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı, 56 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

        • 5

          Savcılıktaki ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden 46 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, 10 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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