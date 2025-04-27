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        Haberler Gündem Elazığ'da korkutan deprem! Elazığ deprem son dakika haberi

        Elazığ'da korkutan deprem!

        AFAD: Elazığ ilimizin Sivrice ilçesinde saat 21.09'da meydana gelen ve Malatya ilimizde de hissedilen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 21:18 Güncelleme: 27.04.2025 - 23:40
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        Elazığ'da korkutan deprem!
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        Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 21.09'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.09'da merkez üssü Sivrice olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 11,31 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        BAKAN KURUM: GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki depremle ilgili, "Şu ana kadar bir olumsuzluk bildirilmemekle birlikte ekiplerimizle gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bakan Kurum, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Depremin Malatya başta olmak üzere birçok ilde de hissedildiğini belirten Kurum, şu bilgileri verdi:

        "Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar bir olumsuzluk bildirilmemekle birlikte ekiplerimizle gelişmeleri takip ediyoruz."

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