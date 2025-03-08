Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanlığı Ön Seçimi adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarına İzmir'den başladı.

Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmaya, CHP Genel Başkan Yardımcıları Murat Bakan, Gökçe Gökçen ve Deniz Yücel, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Uşak Büyükşehir Belediye Başkanı Halil Arslan, CHP il ve ilçe başkanları, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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BAŞKAN TUGAY: TÜRKİYE'NİN UMUDU OLACAK

İmamoğlu'nun İzmir programında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "CHP'nin bir neferi olmak onurdur. Partinin çatısı altında siyaset yapmak büyük onurdur. Bugün belediye başkanları olarak ya da örgütte görev almış arkadaşlarımızla birlikte bizler en iyi hizmet siyaset diye yola çıktık. Bu bilinçle en iyi siyaset hizmettir diye yola devam ediyoruz. Siyasetimizi cumhuriyetimizi kuran o güzel insanların kurduğu partinin çatısı altında yapıyoruz Demokrasiye, özgürlüğe, eşitliğe inanmış insanların partisiyiz. Bu parti yakında yapılacak genel seçimde bir aday çıkaracak. O aday Türkiye'nin umudu olacak" dedi.

İMAMOĞLU: DALGA DALGA BÜYÜYEREK HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

İmamoğlu, "Bugün, bugün yeni bir yolculuğun ilk adımını hep birlikte atıyoruz. Başarmak için her şeyden önce yola çıkmak gerek. Yola koyulmak gerekir. Yerimizde sayarak, şikayet ederek hiçbir şeyi değiştiremeyiz. Ayağa kalkacağız, hedefe yürüyeceğiz ve dalga dalga büyüyerek hep birlikte başaracağız. Hep birlikte başaracağız. Sevgili dostlarım, hedefimiz belli. Biz yalnızca seçimi kazanmanın değil, milletçe birliğimizi, kardeşliğimizi yeniden kazanmanın peşindeyiz. Sevinçte, kederde, acıda ve mutlulukta milletçe tek yürek olabilmenin peşindeyiz.

"BENİM BÜTÜN GÜCÜM SİZDEN GELİYOR" İmamoğlu, "Buradan Özgür Özel'i, değerli Genel Başkanımızı ve bu kararın altına imza atan bütün yöneticileri tebrik ediyorum. Beni bu yola çıkaran Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi grubundaki bütün milletvekillerime teşekkür ediyorum. Ön seçimde, işte bize emanet olan, hepinize emanet olan ön seçimde ortaya koyacağımız irade bu bozuk düzeni değiştirmek isteyen herkese uzatılmış onurlu, güçlü bir dost eli olacak. Sizlerin elleri, 1 milyon 700 binin üzerinde üyesi olan Cumhuriyet Halk Partililerin elleri önümüzdeki zaman diliminde on milyonlarca vatandaşımızın elini sıkacak. O sıcacık elinizi milletimizin her ferdine uzatmaya hazır mısınız? Zulme karşı adaletin, vicdanın, iyiliğin yanında saf tutan herkesle bir olacağız. Partizanlığı silip atacağız bu memleketten. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Ön seçimde, ön seçimde, bakın burası çok değerli, partimiz bir kurtarıcı belirlemiyor. Bir kurtarıcı belirlemeyecek. 23 Mart'ta partimizin güçlü iradesini ortaya koyacağız. Benim bütün gücüm sizden geliyor. Bana güç vermeye hazır mısınız? Benim bütün cesaretim sizden geliyor. Cesaret vermeye hazır mısınız? İşte karşınızda sizin cesaretiniz, karşınızda sizin gücünüz, karşınızda sizin kararlılığınız. 23 Mart'ta işte o iradeniz ortaya koyacağız ve bu ülkenin tüm cumhuriyetçilerine, demokratlarına, yurtseverlerine dönüp diyeceğiz ki: "Kurtuluş yok tek başına, haydi hep birlikte görev başına!" diyeceğiz. Sevgili dostlarım, muhakkak başaracağız. Hep birlikte başaracağız. Ben gelecek güzel günlere yürekten inanıyorum. Yaradan bana çok güzel şeyler lütfetti. İnandım mı oluyor. Allah'ıma şükürler olsun. Bu sefer inandığım bu yolculuk, en güçlü inançla yürüyeceğim yolculuk, en güçlü inançla yürüyeceğim yolculuk. Bugün çıktığım yolculuğun sonundaki bugün çıktığım yolculuğun sonundaki o güneşli, umutlu sabahı şimdiden hissediyorum" diye konuşmasını sürdürdü.