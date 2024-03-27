Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında "köfte" polemiği

        Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında "köfte" polemiği

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum'un kendisine yönelik, "Sen nasıl yöneteceksin Adalar'ı, sen git köfte dükkanını yönet" sözlerine, "31 Mart'tan sonra her yediği köftede, İstanbul seçimini hatırlayacak" diye karşılık verdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.03.2024 - 14:17 Güncelleme: 27.03.2024 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Köfte" polemiği
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        31 Mart seçimlerine kısa bir süre kalan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum arasında "köfte" polemiği devam ediyor.

        Kurum, AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Uğur Sina Şen ile Büyükada'da AK Nokta'ya ziyarette bulundu. Kurum, daha sonra CHP seçim standını da ziyaret ederek, "Allah kolaylık versin." dedi. Ardından Kurum, Büyükada'daki esnafı ziyaret edip sorunlarını dinledi.

        Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Onlar İstanbul'un kaynağını çarçur edip kendi gelecekleri için harcamayı bilirler ama Adalar'a yatırım yapmayı, ihtiyaçlarını gidermeyi bilmezler. Adalar'ın çöpünü bile toplamaktan acizler. Kendilerine yakın gazeteci 'Sen bir il binasını almayı beceremiyorsun, bu devleti nasıl yöneteceksin?' diyor. Sen nasıl yöneteceksin Adalar'ı, sen git köfte dükkanını yönet. Onu becerirsin. Nerede Murat ismini duysa şaşırıyor, korkuyor, uykusuz geceleri var. Emin olun, bundan sonra Murat Kurum ismini çok duyacak" dedi.

        İMAMOĞLU: HER KÖFTE YEDİĞİNDE SEÇİMİ HATIRLAYACAK

        İmamoğlu, rakibi AK Parti adayı Murat Kurum'un "Seni ancak bakanlığın kantinine köfteci olarak alırlar" sözlerinin sorulması üzerine

        "Köfteciyle ilgili bir sorunu var Sayın Kurum'un. Ben, ona, 'Bakan olamazsın demedim, köfteci olamazsın' dedim. Biraz esnaf olmaya dönük de bir davetim oldu. Ama esnaf olmaya da niyeti yok. Olamaz da bu söylemlerine bakılırsa. Esnaflığın ne anlama geldiğini bilmeyen bir insan, insanlarının yüzde 30'a yakın esnaf kökenli bir toplum olan güzel İstanbul'a nasıl hizmet edebilir; varın siz düşünün. Tabii anlayacağını da düşünmüyorum. Belli ki köfteyle, köfteciyle bir zoru var, esnaflıkla bir zoru var. Ama 31 Mart'ta esnafın, köftecilerin zaferi olacak. Muhtemeldir ki 31 Mart'tan sonra her yediği köftede, İstanbul seçimini hatırlayacak. Öyle tahmin ediyorum. Çok kötü sınav verdi. Umarım hayat dersi, ona birazcık esnaflık dersi, şu 31 Mart öncesi yaşadıkları biraz esnaflık dersi verir de esnaf olmanın ağırlığını yaşar ve hisseder." dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        Riskli bina yıkılırken komşunun mutfak duvarı da yıkıldı
        TIR'dan düşen yük öldürdü!
        TIR'dan düşen yük öldürdü!
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        Futbolda yapay zeka devrimi!
        Aldığı ürünü iade etmek isteyen kadını darp etti!
        Aldığı ürünü iade etmek isteyen kadını darp etti!
        "Adana'dan çıkması gerek"
        "Adana'dan çıkması gerek"
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Almanya'da başkonsolosluğa saldırı
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Türkiye'nin sakin şehirleri...
        Kardeş vahşeti! Ağabeyinin boğazını kesti
        Kardeş vahşeti! Ağabeyinin boğazını kesti
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        40 yıl önce hayatını kurtardı
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        Nusr-Et'e yönelik saldırıdan Barış Boyun çıktı!
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        "Alkışların eksik olmadığı nice sahnelere"
        Baltalı caninin indirimli cezasına onama!
        Baltalı caninin indirimli cezasına onama!
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        Avrupa'nın hasta adamı kim?
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        X’te büyük kullanıcı kaybı!
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        Sevklerde son durum: Maç yok, inceleme sürüyor!
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        Ergenlikte 25, yeni 18 mi? 
        2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da
        2027 Avrupa Oyunları İstanbul'da
        Potin 2024
        Potin 2024
        Son 4 yılda yaşlıların hayatı zorlaştı
        Son 4 yılda yaşlıların hayatı zorlaştı
        IC Enterra halka açılıyor
        IC Enterra halka açılıyor
        Habertürk Anasayfa