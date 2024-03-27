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31 Mart seçimlerine kısa bir süre kalan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum arasında "köfte" polemiği devam ediyor.

Kurum, AK Parti Adalar Belediye Başkan adayı Uğur Sina Şen ile Büyükada'da AK Nokta'ya ziyarette bulundu. Kurum, daha sonra CHP seçim standını da ziyaret ederek, "Allah kolaylık versin." dedi. Ardından Kurum, Büyükada'daki esnafı ziyaret edip sorunlarını dinledi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Onlar İstanbul'un kaynağını çarçur edip kendi gelecekleri için harcamayı bilirler ama Adalar'a yatırım yapmayı, ihtiyaçlarını gidermeyi bilmezler. Adalar'ın çöpünü bile toplamaktan acizler. Kendilerine yakın gazeteci 'Sen bir il binasını almayı beceremiyorsun, bu devleti nasıl yöneteceksin?' diyor. Sen nasıl yöneteceksin Adalar'ı, sen git köfte dükkanını yönet. Onu becerirsin. Nerede Murat ismini duysa şaşırıyor, korkuyor, uykusuz geceleri var. Emin olun, bundan sonra Murat Kurum ismini çok duyacak" dedi.

İMAMOĞLU: HER KÖFTE YEDİĞİNDE SEÇİMİ HATIRLAYACAK İmamoğlu, rakibi AK Parti adayı Murat Kurum'un "Seni ancak bakanlığın kantinine köfteci olarak alırlar" sözlerinin sorulması üzerine "Köfteciyle ilgili bir sorunu var Sayın Kurum'un. Ben, ona, 'Bakan olamazsın demedim, köfteci olamazsın' dedim. Biraz esnaf olmaya dönük de bir davetim oldu. Ama esnaf olmaya da niyeti yok. Olamaz da bu söylemlerine bakılırsa. Esnaflığın ne anlama geldiğini bilmeyen bir insan, insanlarının yüzde 30'a yakın esnaf kökenli bir toplum olan güzel İstanbul'a nasıl hizmet edebilir; varın siz düşünün. Tabii anlayacağını da düşünmüyorum. Belli ki köfteyle, köfteciyle bir zoru var, esnaflıkla bir zoru var. Ama 31 Mart'ta esnafın, köftecilerin zaferi olacak. Muhtemeldir ki 31 Mart'tan sonra her yediği köftede, İstanbul seçimini hatırlayacak. Öyle tahmin ediyorum. Çok kötü sınav verdi. Umarım hayat dersi, ona birazcık esnaflık dersi, şu 31 Mart öncesi yaşadıkları biraz esnaflık dersi verir de esnaf olmanın ağırlığını yaşar ve hisseder." dedi.