Ege Denizi'nde bir deprem daha!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.11'de merkez üssü Didim açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

AA'da yer alan habere göre, deniz yüzeyinin yaklaşık 7,04 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Aydın'ın Didim ilçesine 265,93 kilometre mesafede olduğu belirlendi.