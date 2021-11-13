Düğünde ortalık karıştı! 'Yan baktın' dehşeti!

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi, Çınar mevkii, Dereli Sokak'taki bir düğünde, dün saat 22.00 sıralarında iki aile arasında 'yan bakma' tartışması çıktı.

DHA'da yer alan habere göre tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmak isteyen 41 yaşındaki Mehmet Ali Aydın, yaşanan arbedede Caner T. (25) tarafından kasığından çakıyla yaralandı.

Diğer davetlilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Acı haberi alıp hastaneye gelen Aydın´ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis, Aydın'ı yaralayan Caner T. ile kavgaya karıştıkları tespit edilen Y.Y (47), T. T. (44), B.T. (19), N. T. (39), R.T. (35), E.A. (27), A.A. (21.), C.C.A. (15), A.A. (18), A.A (20) ve E.A.'yı (13) gözaltına aldı.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.