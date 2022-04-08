Doktor, sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu!

Doktor, askerlik şubesi önünde uzman çavuş tarafından öldürüldü
Denizli'de korkunç bir cinayet işlendi. Kentin Acıpayam ilçesinde doktor Naim Ünsal tabancayla vurularak öldürüldü. Saldırının ise Ünsal'ın atlarına bakıcılık yapan bir kişi tarafından gerçekleştirildiği belirtildi
Son dakika... Olayda, Acıpayam Devlet Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapan Dr. Naim Ünsal ile M.A arasında sokak ortasında tartışma çıktı. M.A'nın yanındaki tabancayla ateş ettiği Ünsal, yere yığıldı.
AA'nın haberine göre, olay yerine çağrılan ambulans ekibi tarafından hayatını kaybettiği belirlenen Ünsal'ın cenazesi, görev yaptığı Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay yeri yakınındaki ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince yakalanan M.A, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
M.A'nın, Dr. Ünsal'ın olay yeri yakınındaki çiftliğinde atlarına bakıcılık yaptığı, ikili arasında alacak meselesi nedeniyle bir süredir sorun yaşandığı öğrenildi.
Öte yandan DHA ise saldırıyı gerçekleştiren kişinin uzman çavuş olduğunu ve zanlının suç aleti tabancayla yakalanıp gözaltına alındığını aktardı.
OPERASYONLARI VE AT SEVGİSİYLE TANINIYORDU
Dr. Naim Ünsal, doğuştan vajinası olmayan hastalara, vücut boşluklarındaki dokularla vajina ve rahim ağzı yaptığı operasyonlarla haberlere konu olmuştu.
Atlara olan sevgisiyle de tanınan Ünsal, Konya Atlı Okçuluk Grubu'nda çalışmalar yürütmüştü.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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