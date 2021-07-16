SON DAKİKA: Diyarbakır'da 4.0 büyüklüğünde deprem oldu! 16 Temmuz Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler l

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Merkez üssü Ergani olan Diyarbakı'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5.0 km olarak ölçüldü. Diyarbakır'da yaşanan deprem çevre illerden de hissedildi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yorumlarda bulundu.

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son depremlere aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 16 TEMMUZ 2021

2021.07.16 11:44:03 38.1223 39.8860 5.0 -.- 4.0 4.0 CANVEREN-ERGANI (DIYARBAKIR) İlksel

2021.07.16 10:34:02 36.4130 27.1833 8.9 -.- 2.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.16 07:52:00 38.9985 26.1018 5.4 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.16 04:28:29 36.2615 27.1698 4.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.16 04:20:24 38.9685 26.1007 20.4 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.16 04:04:00 41.1173 44.0090 9.3 -.- 2.7 -.- AZERBAYCAN İlksel

2021.07.16 04:03:23 38.9097 25.9640 8.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.07.16 02:49:24 39.0418 27.9167 5.4 -.- 1.5 -.- ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA) İlksel

2021.07.16 02:45:01 36.4315 27.1980 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.16 02:27:19 41.2390 43.8797 5.3 -.- 1.9 -.- GURCISTAN İlksel

2021.07.16 02:12:05 37.1012 30.7175 18.7 -.- 1.7 -.- KIZILLI-KEPEZ (ANTALYA) İlksel

2021.07.16 00:01:08 37.8947 27.5712 5.5 -.- 2.1 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2021.07.16 00:00:30 40.2548 29.2483 8.1 -.- 1.8 -.- KARAHIDIR-GURSU (BURSA) İlksel

2021.07.15 21:28:29 36.4463 27.1578 11.1 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.07.15 18:35:25 37.9732 38.5305 9.3 -.- 1.6 -.- DILEKTEPE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2021.07.15 16:20:52 36.9970 35.9403 18.7 -.- 2.1 -.- ERENLER-CEYHAN (ADANA) İlksel

2021.07.15 16:16:55 36.2447 27.0893 4.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel

2021.07.15 15:45:46 36.1547 33.5552 0.0 -.- 0.8 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel

2021.07.15 15:35:48 37.0138 27.5262 3.1 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.07.15 15:00:54 38.5383 26.6372 29.1 -.- 2.0 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.07.15 14:47:54 39.0413 25.9163 7.1 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel