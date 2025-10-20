Koç Holding’e bağlı Divan Otelleri'nin Genel Müdürü Murat Tomruk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

Tomruk'un gözaltında olduğu iddiasına ilişkin de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yalanlama geldi. Buna göre Tomruk'un gözaltında olmadığı ve İBB soruşturması kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldığı belirtildi. Tomruk, ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı.

