        Divan Otel'in Genel Müdürü Murat Tomruk ifadeye çağırıldı | SON DAKİKA HABER

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında Divan Otel'in Genel Müdürü Murat Tomruk şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırıldı. Tomruk, ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 20.10.2025 - 10:43 Güncelleme: 20.10.2025 - 12:59
        Koç Holding’e bağlı Divan Otelleri'nin Genel Müdürü Murat Tomruk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

        Tomruk'un gözaltında olduğu iddiasına ilişkin de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yalanlama geldi. Buna göre Tomruk'un gözaltında olmadığı ve İBB soruşturması kapsamında “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldığı belirtildi. Tomruk, ifadesinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı.

        #Divan Oteli
