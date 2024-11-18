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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Dışişleri'nden Hamas Siyasi Bürosu açıklaması | Son dakika haberleri

        Dışişleri'nden Hamas Siyasi Bürosu açıklaması

        Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye'ye taşındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 13:16 Güncelleme: 18.11.2024 - 13:26
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        Hamas bürosu iddiasına yalanlama
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        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, Hamas Siyasi Büro üyelerinin zaman zaman Türkiye'yi ziyaret ettiği belirtildi.

        DHA'da yer alan habere göre ayrıca Hamas Siyasi Bürosu'nun Türkiye'ye taşındığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

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