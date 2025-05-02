Dışişleri açıkladı: Gemiye saldırdılar

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, “Conscience” adlı gemiye, Malta açıklarındaki uluslararası sularda seyrettiği sırada bir saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Keçeli'nin yaptığı açklama şu şekilde:

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Malta Açıklarındaki Uluslararası Sularda Seyreden Bir Gemiye Gerçekleştirilen Saldırı Hakkında: Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait olan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu “Conscience” adlı gemiye, Malta açıklarındaki uluslararası sularda seyrettiği sırada bir saldırı düzenlendiği öğrenilmiştir.

Gemide bulunan mürettebatın ve yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu bilinmektedir. Vatandaşlarımızın güvenli bir konuma nakledilmesi için Malta makamlarıyla iş birliği halinde gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Sivil bir gemiye yönelik olan ve uluslararası sularda seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.

Geminin, İsrail’e ait insansız hava araçları tarafından hedef alındığına dair iddialar bulunmaktadır. Saldırının detaylarının bir an önce ortaya çıkarılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm girişimler yapılacaktır.