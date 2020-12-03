'Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme' yayını ihbar kabul edildi

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Kaybolduğu gün at binmek üzere evden çıkan Kavas, o gün eve dönmedi ve telefon sinyali en son Menemen’de bir sulama kanalının çevresinden geldi.

Kağan’ın hayatından endişe eden ailesi, oğlunun bulunması için Show TV’de ekranlara gelen Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME programına geldi.

Programda aramalar devam ederken, yayına bağlanan gizli tanık korkunç bir iddia ortaya attı. Gizli tanık, “Çok yakın bir akrabasından Kağan’ı öldürdüklerini duydum. Kağan’ı, Harun’un yattığı mezarlıkta öldürdüler.” ifadesini kullandı.

Bu ifadeler karşısında stüdyo buz keserken Kağan’ın annesi Fatma Kavas, gözyaşlarına engel olamadı. Yayını ihbar kabul eden Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler söz konusu mezarlıkta arama çalışması yapılması için harekete geçti.



İşte o anlar;