İstanbul'da DHKP/C operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak DHKP-C terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

20 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

İHA'da yer alan habere göre Sarıyer Küçük Armutlu bölgesinde bulunan 20 adrese yönelik hava destekli eş zamanlı operasyonda R.Ş., B.G., H.Y., E.Ç., E.Y. ve F.G. isimli 6 şüpheli gözaltına aslındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden F.G.’nin “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma”, E.Ç. isimli şüphelinin ise “Kamu Malına Zarar Verme” suçundan arandıkları ortaya çıktı.

PATLAYICI MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Eş zamanlı operasyonlarda yapılan aramalarda 1 kilo 450 gr ağırlığında çeşitli kimyasal maddeler ve bilyelerle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, 4 adet telsiz, 45 adet havai fişek, ve 2 adet örgütsel içerikli yasadışı pankart ele geçirildi.