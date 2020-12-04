Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 3 Aralık Perşembe günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 4 ARALIK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak saat 14:05 sularında İzmir'in Urla ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 4 ARALIK 2020

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.12.04 09:32:41 37.5553 26.6858 26.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2020.12.04 09:25:24 39.1590 29.0587 8.0 -.- 1.8 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2020.12.04 07:29:18 36.9413 27.6253 5.3 -.- 2.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.12.04 07:28:39 37.9105 26.9712 7.8 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.04 07:26:21 37.8683 26.9002 7.6 -.- 3.4 3.4 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.04 07:09:27 37.8905 26.9842 4.2 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.04 06:44:31 39.2730 27.7878 9.0 -.- 3.5 -.- CERKEZ SULTANIYE-SOMA (MANISA) İlksel

2020.12.04 06:30:37 36.4865 27.5688 17.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2020.12.04 06:21:00 37.8243 26.8488 5.0 -.- 1.2 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.04 06:10:11 36.9957 28.8325 5.1 -.- 1.4 -.- CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2020.12.04 06:05:43 40.6028 28.9867 4.6 -.- 0.8 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2020.12.04 06:05:09 37.9382 26.6983 4.1 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.12.04 05:57:27 40.5660 29.0068 5.0 -.- 1.4 -.- SELIMIYE-ARMUTLU (YALOVA) İlksel

2020.12.04 05:55:36 40.5843 28.9850 5.0 -.- 1.2 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2020.12.04 05:54:09 40.5842 28.9898 5.1 -.- 1.8 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2020.12.04 05:47:45 40.5863 28.9958 5.0 -.- 0.8 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2020.12.04 05:42:02 40.5402 28.9833 4.4 -.- 1.2 -.- SELIMIYE-ARMUTLU (YALOVA) İlksel

2020.12.04 05:41:29 37.9107 26.9738 5.1 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.04 05:30:44 39.3173 27.6905 13.2 -.- 1.4 -.- GOKTAS-SOMA (MANISA) İlksel

2020.12.04 05:24:07 37.8928 26.8885 15.0 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.04 05:21:27 39.8753 30.4712 5.4 -.- 1.9 -.- SULUKARAAGAC-TEPEBASI (ESKISEHIR) İlksel

2020.12.04 05:06:13 37.0475 30.4422 79.0 -.- 2.1 -.- BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel

2020.12.04 05:05:10 37.6248 27.1480 9.6 -.- 1.4 -.- DOGANBEY-SOKE (AYDIN) İlksel

2020.12.04 05:00:35 37.8703 26.4083 5.2 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2020.12.04 04:57:14 37.8213 26.8323 7.5 -.- 1.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.04 04:37:46 37.8617 27.2582 7.4 -.- 1.5 -.- KUSADASI (AYDIN) İlksel

2020.12.04 04:17:46 40.5902 28.9908 5.0 -.- 1.7 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2020.12.04 04:07:11 37.8275 27.1957 5.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.04 03:39:57 38.9720 30.0720 5.9 -.- 1.7 -.- MECIDIYE-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2020.12.04 03:28:33 38.0202 41.6970 7.6 -.- 2.1 -.- TOSUNBAGI-KURTALAN (SIIRT) İlksel

2020.12.04 03:23:04 40.4893 35.3813 5.4 -.- 2.3 -.- BAYINDIR-MECITOZU (CORUM) İlksel

2020.12.04 03:15:28 41.4437 42.7667 9.2 -.- 1.7 -.- CAMYAZI-POSOF (ARDAHAN) İlksel

2020.12.04 03:11:27 40.6893 30.3255 5.4 -.- 1.6 -.- UZUNKUM-SAPANCA (SAKARYA) İlksel

2020.12.04 03:08:18 38.2257 38.9032 5.0 -.- 1.4 -.- DUVENLIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.12.04 02:43:04 36.8245 34.3815 12.0 -.- 1.3 -.- TOLKOY-MEZITLI (MERSIN) İlksel