Deprem mi oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilip araştırılan soruların başında bu sorunun cevabı yer alıyor. Peki, son deprem ne zaman oldu? Bilindiği üzere AFAD ve Kandilli tarafından ülkemizdeki tüm depremler anbean kaydediliyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte AFAD ve Kandilli son dakika 4 Ocak depremler tablosu...

AFAD SON DEPREMLER - 4 OCAK 2022

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak; 09:47'de Şanlıurfa Eyyübiye'de 1.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 4 OCAK 2022

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.01.04 08:23:15 39.6385 25.5270 12.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.01.04 07:26:07 40.5090 25.7967 4.4 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.01.04 05:43:08 36.8545 28.0677 73.5 -.- 3.1 3.0 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.01.04 05:38:02 39.9747 39.5597 5.6 -.- 1.8 -.- YUKARIOZLUCE-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel

2022.01.04 04:50:07 35.2027 25.2402 9.2 -.- 3.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2022.01.04 03:24:39 36.6898 28.2740 67.3 -.- 1.9 -.- OSMANIYE-MARMARIS (MUGLA) İlksel

2022.01.04 03:08:11 34.6902 24.9493 10.5 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.01.04 00:16:36 37.4013 29.3247 8.6 -.- 1.2 -.- MEVLUTLER-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel

2022.01.04 00:08:36 38.3512 36.7738 8.8 -.- 1.0 -.- TURKCAYIRI-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel