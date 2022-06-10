Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın anlık olarak paylaştığı son dakika deprem verilerine göre, Van'ın Tuşba ilçesinde bugün saat 09:02'de 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından 09:07'de 3.8 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi.

Van'da yaşanan 4.4 büyüklüğündeki ilk deprem yerin 6.95 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. Peş peşe yaşanan depremler endişeye neden oldu.