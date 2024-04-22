Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde pek çok sarsıntı meydana geliyor. Bu depremlerin bir çoğu hissedilmeyecek kadar hafif olsa da endişeye neden oluyor. Deprem korkusu yaşayan vatandaşlar için AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerini haberimizde derledik. İşte, 22 Nisan 2024 Pazartesi son dakika depremler listesi...