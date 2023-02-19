Afet Acil Durum ve Yönetim Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş depremiyle ilgili olarak son bilgileri kamuoyuyla paylaştı.
Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. Depremlerin ardından 6.212 artçı deprem meydana gelmiştir.
Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 41.020 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.
Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK’lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 19.436 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır.
Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Yerel Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri ve 5.396 gönüllü dahil olmak üzere, sahada görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 245.198’dir.
Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 12.681 araç sevk edilmiştir.
Afet bölgelerine 38 Vali, 160 Mülki İdare Amiri, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir. Ayrıca, uluslararası yardımların koordinasyonu için 12 büyükelçi ve 15 Dışişleri Bakanlığı personeli bölgede görevlendirilmiştir.
Bölgeye, personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuştur. Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı 81 helikopter ve 72 uçak görev yapmakta olup bugüne toplam 11.907 sorti yapılmıştır.
Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından toplam 38 gemi görev yapmaktadır.
AFET BARINMA GRUBU
Bakanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar ile uluslararası ülke ve kuruluşlar tarafından sevk dilen 216.166 çadırın kurulumu gerçekleştirilmiştir. Bölgeye toplamda 3.282.725 battaniye sevk
edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 78.500 kişiye geçici barınma hizmeti, 79.720 barınma malzemesi verilmiştir.
AFET BESLENME GRUBU
Kızılay, AFAD, MSB, Jandarma ve Sivil Toplum Kuruluşlarından (İHH, Hayrat, Beşir, TDV, İnisiyatif Dernekleri) bölgeye toplam 373 mobil mutfak, 86 ikram aracı, 40 mobil fırın ve 361 hizmet aracı bölgeye sevk edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2.179.630 beslenme hizmeti verilmiştir.
Afet bölgesinde 49.854.241 sıcak yemek, 8.900.844 çorba, 25.461.364 su, 8 53.997.578 ekmek, 2.963.738 içecek dağıtımı yapılmıştır.
AFET PSİKOSOSYAL DESTEK GRUBU
4 Mobil Sosyal Hizmet merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya illerine gönderilmiştir. Bölgeye deprem bölgesine sevk edilen personel sayısı 3.085, deprem bölgesi dışında 3.111 personel ve 1.376 araç sevk edilmiştir. Deprem bölgesinde 469.063, deprem bölgesi dışında 168.967 olmak üzere toplam 638.030 kişiye psikososyal destek verilmiştir.
"6 BİNİN ÜZERİNDE KONTEYNER KURULUMU TAMAMLANDI"
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Yunus Sezer daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Bugün 40 bin 689 vatandaşımızı maalesef hayatını kaybetmiş olarak tespit etmiş durumdayız. Burada 40'a yakın binada arama kurtarma çalışmalarımız büyük bir hassasiyetle devam ediyor. Bir taraftan da iyileştirme adına yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 200 binin üzerinde çadır kurulumu yapılmış durumda. Bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının envanterlerini de katarsak 250 bine yakın çadır halihazırda kurulmuş durumda. Bizim hedefimiz, çok kısa sürede bunu 300 binli rakamlara tamamlamak. 100 bin konteyner hedefinin 2 ay içerisinde bitirilmesi çalışmaları var. Burada da şu anda 6 binin üzerinde konteyner kurulumu tamamlandı. 68 bin konteynerin de altyapı çalışmaları büyük bir hızla tamamlanmak üzere"
"TAHLİYE ETTİĞİMİZ AFETZEDE SAYISI 460 BİN 945"
Depremden etkilenen afetzedelere yardımların sürdüğü bilgisini veren Sezer, "10 bin TL'lik yardımlarda bugün itibarıyla 800 binli rakamlara ulaşmış durumdayız. Bunun dışında büyük bir tahliye çalışması var. Birçok vatandaşımız bulundukları illerden diğer illere devam ediyorlar ve oralarda bizim misafirimiz oluyorlar. 800 bin afetzedemiz, diğer illerde barınma noktalarına ve valiliklere başvuruda bulunmuş durumdalar. Bizim tahliye ettiğimiz afetzede sayımız 460 bin 945. Bunlardan 318 bin 970'ini misafirhanelerimizde, otellerimizde bir şekilde misafir ediyoruz. Bölgede 1 milyonun üzerinde afetzedemizi de çadır kentlerde, konteyner kentlerde ve kamu misafirhanelerinde misafir etmeye devam ediyoruz. Bu afetin etkilerini hep birlikte milletçe saracağız. Hasar tespit çalışmalarımız da devam ediyor. 830 binin üzerinde binada hasar tespit çalışması şu an için tamamlanmış durumda" dedi.
"HAVA ARAÇLARI 24 SAAT FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR"
Sezer, hava araçlarının yoğun şekilde kullanıldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Köylerimizdeki gıda ve çadır ihtiyaçları için hava araçlarımız 24 saat faaliyetlerine devam ediyor. Diğer ülkelerden ve ülke içerisinde çadır sevkiyatı için de uçaklarımızı kullanıyoruz. Şu an için 75 uçağımız ve 178 helikopterimiz, afetzedelere yardım noktasında çalışmalarını sürdürüyor. 11 bin 97 sorti yapmış durumdalar. Konutları orta, ağır, yıkık derecede hasar görmüş olan vatandaşlarımıza kira ve taşınma yardımları noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Bunların başvurularını e-Devlet üzerinden vatandaşlarımız yapabiliyor. Şu anda 445 bin e-Devlet üzerinden başvuru gözüküyor. Beslenme grubumuz olarak bütün afetzedelerimizin beslenmesine yönelik çalışmalarımız hem Kızılay'ımızla hem AFAD'ımızla hem de diğer sivil toplum kuruluşlarımızla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde devam ediyor. Bölgede AFAD, Kızılay, Milli Eğitim Bakanlığı, STK'lar, jandarma, Milli Savunma Bakanlığı'mızın 252 mobil mutfak, 100'e yakın ikram aracı, mobil fırınlar ve 400'e yakın hizmet araçlarıyla beraber bunlar devam ediyor. Kurulan aşevleriyle de beslenme ihtiyacı giderilmeye çalışılıyor. Şu ana kadar 12 milyon 857 binin üzerinde kumanya ve gıda paketi dağıtılmış durumda. 50 milyona yakın da sıcak yemek verilmiş durumda." (DHA)