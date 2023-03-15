Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Deprem bölgesinde sel felaketi! İşte beklenen son durum

Deprem bölgesinde sel felaketi! İşte beklenen son durum

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, depremin vurduğu Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa'da sağanak yağışların saat 17.00'ye kadar devam edeceğini açıkladı. Öztel, deprem bölgesinde son tahminleri açıkladı. Sel felaketini yaşayan iller için AFAD'dan flaş bir uyarı geldi. Buna göre yağışların yarına kadar süreceği ifade edildi

Giriş: 15.03.2023 - 11:52 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Deprem bölgesinde sel felaketi! İşte beklenen son durum
HABERTURK.COM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağışların yarına kadar etkili olacağını bildirdi.

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, depremin vurduğu Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa'da sağanak yağışların saat 17.00'ye kadar devam edeceğini açıkladı

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, dün ve bugün Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri için SMS ve sosyal medya aracılığıyla iletilen "turuncu yağış" uyarısının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, yağışların Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Kilis ve Kahramanmaraş çevrelerinde yarına kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiği kaydedildi.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İş Bankası EYT promosyon kampanyası
İş Bankası EYT promosyon kampanyası
Hataylı depremzede besicinin 6 keçisi yavruladı
Hataylı depremzede besicinin 6 keçisi yavruladı
Balıklıgöl taştı! Su seviyesi 2 metre yükseldi
Balıklıgöl taştı! Su seviyesi 2 metre yükseldi
HDP'den AYM'ye ikinci başvuru
HDP'den AYM'ye ikinci başvuru

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.