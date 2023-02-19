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Deprem bölgesi ve diğer illerimizde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, deprem bölgesindeki 11 kent ve diğer illerimizde beklenen hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre afetin yaşandığı bölgede sıcaklık gündüz saatlerinde 6 ila 17 derece arasında değişecek. Havanın da çoğunlukla az bulutlu olması bekleniyor. Açıklamada bugün Doğu Karadeniz'in doğusunda kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde de karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı kaydedildi. Bölgede çığ tehlikesine karşı da dikkatli olunması istendi

Giriş: 19.02.2023 - 09:42 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Deprem bölgesi ve diğer illerimizde hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: 19 Şubat Pazar hava durumu! - Haberler
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yağmurlu, Tokat'ın kuzey ve doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan ve Van çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Rize'nin doğusu, Artvin çevreleri ile Ardahan'ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Deprem bölgesinde hava nasıl olacak?

Malatya -3/10

Kahramanmaraş 2/11

Elazığ -3/6

Adıyaman 0/10

Diyarbakır -5/11

Adana 5/17

Osmaniye 3/17

Hatay 4/15

Kilis 5/16

Gaziantep -1/14

Şanlıurfa 3/13

SICAKLIK 2 BÖLGEDE ARTIYOR

Sıcaklığın iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

DOĞU KARADENİZ İÇİN UYARI

Açıklamada Doğu Karadeniz'in doğusundaki kuvvetli yağışlara dikkat çekilerek şunlar kaydedildi: Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in doğusunda kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde beklenen yağışların, bu sabah saatlerinden itibaren Rize'nin doğusu, Artvin çevreleri ile Ardahan'ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı olarak görüleceği tahmin edildiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında da çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ERZURUM °C, 0°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

SİİRT °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

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