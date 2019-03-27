Denizli'de bugün saat 14.27'de meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, günlerdir yüzlerce kez sallanan Denizli Acıpayam'da bir kez daha kısa süreli paniğe yol açtı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıklarken, depremin yerin 8.2. kilometre derinliğinde meydana geldiği de bildirildi. Denizli'de 20 Mart'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından, bir günde yüzlerce yer sarsıntısı kaydediliyor.

SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Türkiye'de meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.03.27 14:32:44 37.4105 29.3968 5.2 -.- 2.0 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.27 14:27:01 37.4620 29.4405 8.2 -.- 4.4 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.27 13:53:25 37.4653 29.4647 8.6 -.- 1.2 -.- CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.27 13:40:46 37.4438 29.4567 4.4 -.- 1.7 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.27 13:37:51 37.4692 29.4568 6.5 -.- 1.8 -.- CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.27 13:17:44 37.4538 29.4372 4.7 -.- 3.2 3.4 UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.27 12:58:06 39.4467 31.5930 0.0 -.- 1.9 -.- BOGURTLEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) İlksel 2019.03.27 12:52:16 37.2975 31.9403 0.0 -.- 2.2 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel 2019.03.27 12:13:04 37.2793 28.2103 0.0 -.- 2.2 -.- AKGEDIK-YATAGAN (MUGLA) İlksel 2019.03.27 11:51:17 37.4172 29.4458 9.4 -.- 2.9 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) REVIZE01 (2019.03.27 11:51:17) 2019.03.27 11:46:05 37.3645 38.8505 0.0 -.- 1.7 -.- HAMURKESEN-(SANLIURFA) İlksel 2019.03.27 11:11:45 37.4002 29.4395 4.3 -.- 1.8 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) REVIZE01 (2019.03.27 11:11:45) 2019.03.27 10:04:11 36.4490 28.6907 5.7 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel 2019.03.27 09:49:59 37.3765 29.3923 6.9 -.- 1.4 -.- KOKE-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.27 09:44:25 36.4347 28.7085 7.9 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.03.27 09:24:36 37.4805 29.4822 4.0 -.- 2.3 -.- CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.27 09:00:42 37.4765 29.4357 8.2 -.- 1.4 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.27 08:59:57 37.3788 29.4235 3.1 -.- 1.4 -.- BEDIRBEY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.27 08:57:51 37.3963 29.4602 1.7 -.- 1.7 -.- YUMRUTAS-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.27 08:53:11 40.5475 35.9243 5.8 -.- 2.4 -.- ARDICLAR-(AMASYA) İlksel 2019.03.27 08:49:47 37.3825 29.4148 4.4 -.- 1.6 -.- BEDIRBEY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.27 08:45:23 37.4148 29.4643 7.1 -.- 2.8 -.- YESILDERE-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.27 08:41:51 37.4143 29.4935 8.2 -.- 1.9 -.- YESILDERE-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.27 08:35:12 37.5002 29.4427 7.5 -.- 1.6 -.- KARAHUYUKAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.27 07:55:01 37.4707 29.4168 6.6 -.- 2.7 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.27 07:49:17 40.4805 28.1185 8.8 -.- 2.0 -.- BANDIRMA ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.03.27 07:38:02 37.4775 29.4192 5.1 -.- 2.9 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.27 07:27:49 37.4580 29.4958 6.2 -.- 1.5 -.- CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.27 07:22:58 37.5092 29.4130 5.0 -.- 2.9 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.27 06:40:47 35.2318 27.8580 27.0 -.- 3.3 3.4 AKDENIZ İlksel 2019.03.27 06:26:01 37.4623 29.2130 27.4 -.- 1.5 -.- AYDOGDU-TAVAS (DENIZLI) İlksel 2019.03.27 06:25:36 37.4903 29.3983 5.9 -.- 2.2 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.27 06:15:27 37.4683 29.4140 10.9 -.- 1.5 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.27 06:10:16 37.4320 29.3060 8.8 -.- 1.5 -.- ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.27 06:08:26 37.4383 29.4650 4.3 -.- 2.2 -.- YESILDERE-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.27 05:56:56 38.8198 38.1613 5.0 -.- 2.1 -.- HAKVERDI-ARGUVAN (MALATYA) İlksel 2019.03.27 05:56:16 37.4315 29.4195 12.4 -.- 1.2 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.27 05:52:38 37.4127 29.1418 3.1 -.- 1.0 -.- NIKFER-TAVAS (DENIZLI) İlksel 2019.03.27 05:49:01 37.5050 29.4697 5.8 -.- 1.2 -.- SIRCALIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.27 05:14:26 38.7820 38.1772 5.0 -.- 2.1 -.- HAKVERDI-ARGUVAN (MALATYA) İlksel 2019.03.27 04:39:47 37.5010 29.4473 9.8 -.- 1.2 -.- KARAHUYUKAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.27 04:39:24 38.7777 38.1447 5.0 -.- 1.6 -.- YUREKTASI-ARGUVAN (MALATYA) İlksel 2019.03.27 04:21:53 38.8383 38.1655 1.3 -.- 1.4 -.- ARMUTLU-ARGUVAN (MALATYA) İlksel 2019.03.27 04:13:59 37.5243 29.4315 5.6 -.- 1.5 -.- KARAHUYUKAFSARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.27 04:12:52 39.1203 36.2180 6.8 -.- 1.7 -.- CICEKOGLU-GEMEREK (SIVAS) İlksel 2019.03.27 03:41:41 37.4250 29.4578 4.4 -.- 1.8 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.27 03:31:27 38.7962 38.1805 5.0 -.- 3.3 3.4 CEVRELI-ARGUVAN (MALATYA) İlksel 2019.03.27 03:29:16 38.7845 38.1562 5.0 -.- 3.9 4.0 HAKVERDI-ARGUVAN (MALATYA) İlksel