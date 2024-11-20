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        Haberler Gündem DEM Parti Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'a hapis cezası | Son dakika haberi

        DEM Partili ve CHP'li 2 belediye başkanına hapis!

        DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e, yargılandıkları davada 'terör örgütü'ne üye olma suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 13:53 Güncelleme: 20.11.2024 - 15:18
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        Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak'a hapis!
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        Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

        SUÇLAMA: TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA

        AA'da yer alan habere göre Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla ayrı ayrı dava açıldı.

        YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

        Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı görülen duruşmalarda, Konak ve Sarıgül 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırıldı. Sanıklar hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

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