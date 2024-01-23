Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: DEM Parti'den Başak Demirtaş açıklaması

        DEM Parti'den Başak Demirtaş açıklaması

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adaylığına ilişkin bir soruya, "Aday başvurularımız her yerde devam ediyor. Birkaç gün sonra MYK toplantımız var, orada bunları değerlendireceğiz" yanıtını verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 15:28 Güncelleme: 23.01.2024 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        DEM Parti'den Başak Demirtaş açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Gökyüzü nasıl hepimizin ise yeryüzü de bütün insanlığındır. Irkçı ve milliyetçi akım, Orta Doğu ve Türkiye'yi giderek bir uçuruma sürüklüyor. Bu dalgayı arkasına almak isteyenler, ülkemize düşmanlık tohumları ekiyor." dedi.

        Bakırhan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, halkları tehdit eden ırkçı ve milliyetçi bir dalganın, dünyada ve Türkiye'de yükseldiğini ve bu dalganın oluşturduğu savaşın milyonlarca insanı yerinden ettiğini, insanları mülteci olarak başka yerlerde yaşamak zorunda bıraktığını kaydetti.

        DEM Parti'den Başak Demirtaş açıklaması
        DEM Parti'den Başak Demirtaş açıklaması

        Mültecilerin, her türlü kötülüğün kaynağı olarak görüldüğünü dile getiren Bakırhan, "Gökyüzü nasıl hepimizin ise yeryüzü de bütün insanlığındır. Irkçı ve milliyetçi akım, Orta Doğu ve Türkiye'yi giderek bir uçuruma sürüklüyor. Bu dalgayı arkasına almak isteyenler, ülkemize düşmanlık tohumları ekiyor. Türk'ü Kürt'e, Arap'ı Fars'a, Sünni'yi Alevi'ye düşman etmeye yeminli siyaset tüccarları bu dönemde ortaya çıktı." diye konuştu.

        REKLAM
        Özgür Özel'den Başak Demirtaş açıklaması
        Özgür Özel'den Başak Demirtaş açıklaması

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, "ırkçı ve milliyetçi toplumsal sözleşmenin, Cumhuriyet'in ilk yüzyılında herkese kaybettirdiğini, bu çevrelerin ikinci yüzyılda da bir kez daha farklı inanç ve kimlikleri susturmak istediğini" savundu.

        Bakırhan, "Kürtler olarak bir yüzyıl daha bizi yok sayan bu anlayışa teslim olmayacağız. Biz, Türk değiliz ama Türk halkıyla da bir sorunumuz yok. Bu bölgede Farslar, Araplar, Türkler hangi haklara sahiplerse aynı eşit haklara sahip olmak istiyoruz, bunun mücadelesini veriyoruz." ifadesini kullandı.

        Tuncer Bakırhan, milliyetçilerin ve ırkçıların, sürekli "beka" ve "terör" kavramını kullandığını ileri sürerek, "Kim fazla ırkçılık ve milliyetçilik yapıyorsa bilin ki arkasında sakladığı suç ve günahlar vardır." değerlendirmesinde bulundu.

        Türkiye'nin en temel sorununun, Kürt sorunu olduğunu ve bu sorunun Türkiye içerisinde çözülmesi gerektiğini belirten Bakırhan, yükselen ırkçı ve milliyetçi dalgaya karşı toplumu ancak barış ve demokrasinin bir arada tutabileceğini söyledi.

        Yerel seçim öncesinde Iğdır, Kars, Siirt ve Hakkari gibi illere başka yerlerden seçmen taşındığını iddia eden Bakırhan, siyasi partilerin bu konuda duyarlı olmasını istedi.

        Bakırhan, ihmali olan kamu görevlileri ve "sahte seçmenler" hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını vurguladı.

        Tuncer Bakırhan, toplantı çıkışında, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın, İstanbul büyükşehir belediye başkanı adaylığına ilişkin bir soruya, "Aday başvurularımız her yerde devam ediyor. Birkaç gün sonra MYK toplantımız var, orada bunları değerlendireceğiz." yanıtını verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kapıkule'de TIR içerisinde uçak ele geçirildi!
        Kapıkule'de TIR içerisinde uçak ele geçirildi!
        Emekli Sandığı için zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekli Sandığı için zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Dev teklifi reddetti!
        Dev teklifi reddetti!
        Oğlunu kaybetti
        Oğlunu kaybetti
        Gündem orta saha! İşte adaylar...
        Gündem orta saha! İşte adaylar...
        Esra'yı döverek öldürmüştü! "Sakinleştirmek için ittim!"
        Esra'yı döverek öldürmüştü! "Sakinleştirmek için ittim!"
        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        Cuma günü doğum... Pazar günü ölüm! İşte 17 kez bıçaklayan caninin ifadesi!
        İş kanunları değişiyor
        İş kanunları değişiyor
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        İstanbul'da çifte vahşet! İki kadını birden bıçakladı
        İstanbul'da çifte vahşet! İki kadını birden bıçakladı
        Eşinin dayısını öldürmüştü! 19 yıl sonra nasıl yakalandı?
        Eşinin dayısını öldürmüştü! 19 yıl sonra nasıl yakalandı?
        Fenerbahçe transferi bitiriyor!
        Fenerbahçe transferi bitiriyor!
        Bu sefer mazereti yok
        Bu sefer mazereti yok
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Ünlü Türk astrofizikçi Umut Yıldız NASA'dan ayrıldı
        Vergi gelirlerini İstanbul sırtlıyor
        Vergi gelirlerini İstanbul sırtlıyor
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i
        Beşiktaş'ın A.Demirspor 11'i
        Habertürk Anasayfa