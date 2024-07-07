Datça merkezde 4.1 büyüklüğünde deprem!
Muğla'nın Datça ilçesinde saat 16.55'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6,97 kilometre olarak açıklandı
Giriş: 07.07.2024 - 17:21 Güncelleme: 07.07.2024 - 17:23
Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.55'te merkez üssü Datça olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 6,97 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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