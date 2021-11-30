Daha 16 yaşındaydı! Kahreden haber!

İHA

İstanbul'da, dün saat 21.30 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Karakol Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 2. Katında kahreden bir olay meydana geldi.

BABASI İŞ İÇİN ŞEHİR DIŞINA GİTTİ

İHA'da yer alan habere göre, iş için Erzincan’a giden babası 16 yaşındaki Berke Yalın İnce’ye iki gün ulaşamayınca komşularından Berke’nin kaldığı daireyi kontrol etmelerini istedi.

KOMŞULARIN İHBARIYLA POLİS EVE GİRDİ

Daireden yoğun koku geldiğini fark eden komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kilitli olan kapıyı kırdıktan sonra içeri giren polis ve sağlık ekipleri yapılan incelemenin ardından Berke Yalın İnce’nin (16) hayatını kaybettiğini belirtti.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU'NA KALDIRILDI

Polis ekipleri nöbetçi cumhuriyet savcısıyla birlikte olay yerinde uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Berke Ince'nin cenazesi İstanbul Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ÖLÜM NEDENİNİ OTOPSİ BELİRLEYECEK

Berke İnce'nin şeker hastası olduğu ve olay sırasında ailesinin evde olmadığı belirtildi. Talihsiz gencin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrasında belirlenecek. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.