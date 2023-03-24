Yarılan dağın depremin etkisini gözler önüne serdiğini anlatan Günay, şöyle devam etti:

"Dağlardan gelen ses ikinci depreme kadar dinmedi. Rüzgar esintisine benzer derinden sesler geliyordu. Zaten kar da vardı ve deprem sırasında elektrik kesildi. Korku yaşadık. Allah bu korkuyu kimseye yaşatmasın. Depremde çatılarımız yıkıldı."

Gelir kaynakları olan çatılardaki tütünlerin de selde zarar gördüğünü belirten Günay, "Hem tarım arazileri hem de tarlaların kenarındaki duvarlarda hasar oluştu. Tarlalardan kayan toprakları tekrar doldurmak zorunda kalacağız. Hem maddi hem de manevi zarara uğradık." ifadelerini kullandı.