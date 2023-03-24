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Adıyaman Akdağ Dağı'nda karlar eriyince dağlardaki çökmeler ortaya çıktı

Karlar eriyince dağdaki yarıklar ve çökmeler ortaya çıktı

11 kentte kahreden bir tabloya yol açan deprem felaketinde şoke eden görüntüler çıkmaya devam ediyor. Son olarak Adıyaman'da Akdağ Dağı'nda karlar eriyince dağlardaki çökmeler ortaya çıktı

Giriş: 24.03.2023 - 14:28 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Adıyamanın Çelikhan ilçesindeki Akdağ Dağında, depremlerde oluşan yarık ve çökmeler karların erimesiyle ortaya çıktı.

  • AA'da yer alan habere göre Kahramanmaraş merkezli 6 Şubattaki depremler Çelikhan ilçesinde de can kaybına ve hasara yol açtı.

  • İlçeyi çevreleyen Akdağ Dağında, depremler nedeniyle kilometrelerce uzunlukta yarıklar oluştu, yer yer de çökmeler meydana geldi.

  • Dağdaki karların erimesiyle ortaya çıkan ve depremin büyüklüğünü gözler önüne seren yarıklar ve çökmeler, Anadolu Ajansı ekibince dronla görüntülendi.

  • Bölge sakinlerinden Ali Günay, AA muhabirine, 6 Şubatta büyük bir felaket yaşadıklarını söyledi.

  • Deprem anında dağlardan gürültü geldiğini belirten Günay, "Çatıların yıkılması ve dağlardan ses geldiğini duyduk ve sabah uyandığımızda dağların yarıldığını gördük. Dağların bazı yerlerinde çökme bazı yerlerinde de yükselme var. Dağlarda kilometrelerce uzunlukta çatlaklar ve yarılmalar oluştu. Dağlardaki yarıklar ilçe merkezinden çok rahat görülüyor." diye konuştu.

     

  • Günay, yarıkların Adıyaman girişinden başlayıp 2 bin 600 rakımlı dağın tepesine kadar uzandığını kaydetti.

  • Yarılan dağın depremin etkisini gözler önüne serdiğini anlatan Günay, şöyle devam etti:

     

    "Dağlardan gelen ses ikinci depreme kadar dinmedi. Rüzgar esintisine benzer derinden sesler geliyordu. Zaten kar da vardı ve deprem sırasında elektrik kesildi. Korku yaşadık. Allah bu korkuyu kimseye yaşatmasın. Depremde çatılarımız yıkıldı."

    Gelir kaynakları olan çatılardaki tütünlerin de selde zarar gördüğünü belirten Günay, "Hem tarım arazileri hem de tarlaların kenarındaki duvarlarda hasar oluştu. Tarlalardan kayan toprakları tekrar doldurmak zorunda kalacağız. Hem maddi hem de manevi zarara uğradık." ifadelerini kullandı.

  • Ali Yıldız ise depremde Adıyamandaki evlerinin yıkıldığını ve Çelikhan ilçesine taşındığını söyleyerek, "Karşıda görülen dağdan da belli oluyor ki oluşan yarıklar ve çatlaklar depremin etkisini gözler önüne seriyor. Çatlakların uzunluğu çok fazla. Bazı dağlarda çökme bazılarında da yükselme var." dedi.

 

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