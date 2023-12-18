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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: D-100'de ters yönde giden araç kamerada

        D-100'de ters yönde giden araç kamerada

        İstanbul'da D-100 karayolu Büyükçekmece mevkisinde bir araç ters yönde ilerledi. O anlar kameralara yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 13:01 Güncelleme: 18.12.2023 - 13:01
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        D-100'de ters yön!
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        D-100 karayolu Büyükçekmece mevkiinde bir otomobil, ters yönde giderek hem kendi hayatını tehlikeye attı hem de trafiktekilerin canını hiçe saydı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, Cumartesi günü akşam saatlerinde D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde yaşandı.

        Ankara istikametinden yola giren bir otomobil, Edirne yönünde gitmeye başladı.

        Sürücü hem kendini hem de trafiktekilerin hayatını riske atarak uzun süre ters yönde ilerledi.

        Otomobil sürücüsüne, diğer sürücüler korna çalarak tepki gösterdi.

        O anları cep telefonu ile kaydeden bir sürücü ise, "Bu adam ne yapıyor, dur artık, dur" diye tepki gösterdi.

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        #D-100
        #son dakika haberi
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