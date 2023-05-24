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Son dakika: D-100'de 4 işçinin ölümüne yol açan sürücünün ifadesi ortaya çıktı!

Maltepe'de 4 işçinin ölümüne yol açan sürücünün sürücünün ifadesi ortaya çıktı!

İstanbul'da dün gece meydana gelen kazada yol bakım ekine çarpan araç, 4 işçinin ölümüne yol açtı. Korkunç olayda sürücünün ifadesi ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen Atilla Mert Ç., "Alkollü değildim, makas atmıyordum" iddiasında bulundu. Hayatını kaybeden işçilerin ise 4 yıl önce Diyarbakır'dan çalışmak için İstanbul'a geldiği öğrenildi

Giriş: 24.05.2023 - 12:17 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • Maltepe D-100 Karayolu'nda otomobiliyle 4 işçiye çarparak ölümlerine neden olan sürücü 28 yaşındaki Atilla Mert Ç., adliyeye sevk edildi. Atilla Mert Ç., "Alkollü değildim. Makas atmıyordum. Kamera kayıtlarında görebilirsiniz" dedi. 

  • DHA'nın haberine göre Maltepe D-100 Karayolu Ankara istikametinde dün gece meydana gelen kazada, Atilla Mert Ç. (28) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB)  bağlı yol bakım işçilerine çarptı. Kazada Hamdi Alptekin (38), Mehmet Alptekin (40), Barış Ten (25) ve Sinan Demirok (42) hayatını kaybetti. 

    Sürücü Atilla Mert Çukacı ile yanında bulunan Duygu E. hafif şekilde yaralandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Çukacı'nın 0.55 promil alkollü olduğu öğrenildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atilla Mert Ç. "Alkollü değildim. makas atmıyordum. Kamera kayıtlarında görebilirsiniz" dedi.

  • İMAMOĞLU'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından, "Maltepe E-5 karayolunda gece çalışması yapan ekiplerimize bir sürücünün çarpması sonucu 4 çalışanımız ne yazık ki hayatını kaybetti. İşçilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Adli süreci yakından takip ediyoruz. İBB olarak acılı ailelerinin yanında olacağız" paylaşımında bulundu.

    4 YIL ÖNCE ÇALIŞMAK İÇİN GELMİŞLER

    Öte yandan Diyarbakır'dan 4 sene önce çalışmak için İstanbul'a gelen 2'si kardeş 4 işçinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Aileleri cenazeleri almak için Diyarbakır'dan Adli Tıp Kurumu'na geldi.

  • Kaza, 00.30 sıralarında D-100 Karayolu Bostancı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Atilla Mert Ç.'nin kullandığı otomobil İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yol bakım ve onarım ekibinin arasına daldı. Otomobil, yolu kapatmak için konulan dubaları ve bariyerleri aşarak yolda bakım ve onarım çalışması yapan işçilere çarptı.

  • Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde, İBB'ye bağlı olarak çalışan yol bakım onarım işçilerinden 3 çocuk babası Sinan Demirok (41), 5 aylık bebeği olan Mehmet Alptekin (43), kardeşi Hamdi Alptekin (38), ve Barış Ten 'in (25) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 1 işçi ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 4 işçinin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

  • "ACI ANLATILMAZ, TARİF EDİLEMEZ"

    Edinilen bilgiye göre, 4 işçi 2019 yılında Diyarbakır'dan İstanbul'a çalışmak için geldi. 2'si kardeş olan 4 işçi, İBB'ye bağlı yol bakım onarım şirketinde çalışmaya başladı. Hayatını kaybeden işçilerden Sinan Demirok'un 2022 yılında da yol bakım onarım çalışması sırasında kaza geçirdiği öğrenildi. İşçilerin cenazeleri, Diyarbakır'dan gelen yakınları tarafından alınarak, defin işlemleri için Diyarbakır'a götürülecek. (Hayatını kaybeden işçilerden 38 yaşındaki Hamdi Alptekin)

  • Sinan Demirok'un halasının oğlu Engin Okşan, "Şu an bedenim titriyor. Kardeşimiz, halamızın oğlu, çocukluğumuzun birlikte geçtiği kişiyi kaybettik. Acı anlatılmaz, tarif edilemez. Gece 23.00 civarında, halamın oğlu ve onun 3 iş arkadaşı birlikte yol bariyeri yapıyorlarmış. İş güvenliği dubalarını koymuşlar, ön tarafına vinç koyuyorlar, kendileri de pikap koyarak arada çalışma yapıyorlar. Saat 23.30 civarında sarhoş olduğu tespit edilen yanında kız arkadaşı olan kişi önce dubalara çarpmamak için zikzak yapıyor, sonra sağa kırıp pikap ile vincin arasında çalışan 4 kişiye 160 kilometre hızla çarpıyor, 4 kişi vefat ediyor. Ben Sinan Demirok'un amcasının oğlu oluyorum, kendisi evliydi 3 çocuğu vardı. İki kişi zaten kardeş. Onlar daha önce de bu işi yapıyorlardı. 4 sene önce vefat eden halamın oğlu buraya geliyor. Daha önce kaza oldu ama böyle kaza olmadı. Bu şekilde ciddi bir kaza olmamıştı. Şimdi cenazeleri aldıktan sonra Diyarbakır'da cenazeleri defnedeceğiz. Vefat eden insanların çocukları var. Gerekli adli işlemler başlayacak" dedi. (Hayatını kaybeden işçilerden 25 yaşındaki Barış Ten)

  • "BUNLAR İŞÇİ EMEKÇİ İNSANLAR"

    Barış Ten'in ağabeyi Ramazan Ten, "Kardeşimin katillerinin yakalanmasını istiyorum. En ağır cezanın verilmesini istiyorum. Ben burada çalışıyorum, kardeşim de bariyer işi yapıyordu. Alkollü sürücü 4 arkadaşı ezip geçmiş. Bunlar işçi emekçi insanlar, vicdanen nasıl rahat olabiliyorlar? Gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum" dedi. (Hayatını kaybeden işçilerden 41 yaşındaki Sinan Demirok)

  • Hayatını kaybeden işçilerden Mehmet Alptekin

 

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