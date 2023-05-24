İMAMOĞLU'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından, "Maltepe E-5 karayolunda gece çalışması yapan ekiplerimize bir sürücünün çarpması sonucu 4 çalışanımız ne yazık ki hayatını kaybetti. İşçilerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Adli süreci yakından takip ediyoruz. İBB olarak acılı ailelerinin yanında olacağız" paylaşımında bulundu.
4 YIL ÖNCE ÇALIŞMAK İÇİN GELMİŞLER
Öte yandan Diyarbakır'dan 4 sene önce çalışmak için İstanbul'a gelen 2'si kardeş 4 işçinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Aileleri cenazeleri almak için Diyarbakır'dan Adli Tıp Kurumu'na geldi.