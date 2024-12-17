Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mikati ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile yarın bir görüşme yapacak. Görüşmede özellikle Suriye ve Filistin'de yaşananların Lübnan üzerindeki etkisi konuşulacak.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati, İsrail ile olan çatışmanın sonlandırılması konusunda Hizbullah'a baskı yapmış ve savaşın Lübnan'a sıçramaması konusunda ciddi çaba sarf etmişti.

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Necip Mikati, Lübnanlı Sünni Arap bir ailenin çocuğu olarak 1955 yılında Trablusşam'da doğdu. Daha önce uzun süre Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinde bulunan Mikati ilk olarak 2005 yılında başbakanlık görevine geldi. Necip Mikati hâlihazırda 3. başbakanlık dönemini geçiriyor.