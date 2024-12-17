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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mikati ile görüşecek | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile görüşecek

        İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi kabul edeceğini, görüşmede Filistin ve Suriye hakkında fikir alışverişinde bulunulacağını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 20:14 Güncelleme: 17.12.2024 - 20:59
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mikati ile görüşecek
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile yarın bir görüşme yapacak. Görüşmede özellikle Suriye ve Filistin'de yaşananların Lübnan üzerindeki etkisi konuşulacak.

        Lübnan Başbakanı Necip Mikati, İsrail ile olan çatışmanın sonlandırılması konusunda Hizbullah'a baskı yapmış ve savaşın Lübnan'a sıçramaması konusunda ciddi çaba sarf etmişti.

        Necip Mikati, Lübnanlı Sünni Arap bir ailenin çocuğu olarak 1955 yılında Trablusşam'da doğdu. Daha önce uzun süre Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinde bulunan Mikati ilk olarak 2005 yılında başbakanlık görevine geldi. Necip Mikati hâlihazırda 3. başbakanlık dönemini geçiriyor.

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