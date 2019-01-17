Türk siyaset ve sanat hayatında yarın çok önemli bir gelişmeye tanıklık edilecek; Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyaca tanınmış sanatçı Fazıl Say’ın yarın Ankara’da gerçekleşecek "Truva Sonatı" konserine katılacak.



Fazıl Say, bir süre önce annesinin vefatı dolayısıyla kendisini arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yarın Ankara’da gerçekleşecek Truva Sonatı prömiyerine davet etmişti. İlk kez bu sütunda duyurduğumuz davete Erdoğan’ın sıcak baktığı ve gitme yönünde eğilim gösterdiğini de belirtmiştik.

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Cumhurbaşkanlığında yapılan değerlendirme sonucunda karar çıktı ve daha önce Fazıl Say’a "Gelebiliriz" şeklinde iletilen karar bu kez kesinleşti. Erdoğan, yarın akşam Ankara Congresium salonunda gerçekleşecek konsere katılma kararı aldı.



Cumhurbaşkanı’na çok yakın bir kaynak "Yarınki Fazıl Say konserine Sayın Cumhurbaşkanı katılacak mı?" sorumuza "Evet gidecek. Hep beraber gideceğiz" yanıtını verdi.



Cumhurbaşkanlığında ilk yapılan değerlendirmede farklı tepkilerin gelebileceği endişesiyle katılıp katılmama durumu değerlendirilmiş ancak Erdoğan ve danışmanları bu kaygılardan uzak bir duruş sergilemişti.