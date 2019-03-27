Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir televizyon kanalında canlı yayında soruları yanıtlıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

25 yıldır milletimize hizmet yolunda, milletimiz için yine milletimizle beraber yürüyoruz. Önümüze çıkan her türlü engeli aşmayı başardık. Yolumuza kararlı bir şekilde devam ettik. Her ne kadar Cumhurbaşkanı olarak AK Partili bir Cumhurbaşkanı olsam da ben tamamıyla 82 milyonun Cumhurbaşkanıyım. Bay Kemal bunları hazmedemiyor, anlayamıyor. 'Ben Cumhurbaşkanı demem' diyor. İster de, ister deme.Yeni yönetim sistemiyle artık bu iş tescillenmiş. Milletin onayını aldıktan sonra da yeni yönetim sistemiyle anayasamıza işlenmiş durumda. Türkiye'nin dört bir yanında 'buradan bize oy gelmedi' demedik. Biz CHP'lilerin olduğu yerde d e, HDP'lilerin olduğu yerlerde de hepsine hizmetlerimizi dört dörtlük götürdük. 780 bin kilometre kare bizim vatanımız. Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi olmayacak dedik. Yola öyle çıktık, Allah'ın yardımı milletin desteği ile yeni bir Türkiye'yi inşa ettik, inşa ediyoruz.

"DÜZCELİ KARDEŞLERİM BÜYÜK BİR HEYECANLA BENİ BEKLEDİ"

Gerçekten meydanların diline baktığımızda öyle zannediyorum ki, bu seçimde çok ciddi bir yanılmayı anket şirketleri yaşayacak. Anketlerden gelen bilgilere baktığımızda aralarında korkunç farklılıklar var. Birbirlerine yakın bile diyemeyeceğim farklılıklar. Ben diyorum ki, meydanlar yalan söylemez. Bu insanlar meydanlara gelmeye mecbur mu? Bugün Düzce'de saat 12.00 millet meydanda. Meydanı dolduran benim Düzceli kardeşlerim büyük bir heyecanla, coşkuyla, kadını erkeği ayrılma diye bir şey yok. Bir de resim faslı başlıyor. Bir de bizim hediyeleşmemiz oluyor. Bu sene çay dağıtıyoruz. Erkeklere değil bayanlara dağıtıyoruz. Aynı şey Bolu'da mesela. Bugün hava üç ilde de iyiydi. Bir de bunun yağmurda olanı da vardı. Yağmurda bile mitingimizi bekleyenler vardı. Yenikapı'da 1 milyon 600 bin kişi vardı.

"BU SEÇİMLERİN EN BÜYÜK SERMAYESİ GÜLDEREN'İN BİLEKLİĞİ"

İzmir mitingi de muhteşemdi. O milleti oraya çekebilmek ayrı bir konu. Bu anket şirketleri bu defa çok farklı bir yanılgı içinde oldukları gerçek anketin yapıldığı Pazar akşamı göreceğiz. Bir de meydanların dili olan anketler var. Gerçekten şu anda iyi gittiğimize inanıyorum. Hedefe inşallah varacağız diye inanıyorum. Milletime güveniyorum. Rabbimde inşallah dualarımızı kabul edecek. Yola çıkarken bir küçük yavrunun hatırası vardı. Onu bugüne kadar sakladım. Dedim ki bu programda halkımla paylaşayım dedim. Yanıma getirdim. İlginç bir şey... Küçük kızların hassasiyeti bu. kalpte var. Merhaba Cumhurbaşkanım. Ben Gülderen Yiğit. Biz ailecek sizleri çok seviyoruz. Televizyondan her zaman takip ediyoruz. Siz ekrana çıktığınızda kardeşime 'Tayyip dede' dedirtmeye çalışıyoruz. Ben bu bilekliği artık kullanmıyorum, bu yüzden. Size veriyorum. Sizler de bu bilekliği ve parayı devletimizin ihtiyacı için kullanırsanız mutlu oluruz. Cumhurbaşkanım Allah sizi başımızdan eksik etmesin. İnşallah bu seçimde de siz kazanırsınız. Cumhurbaşkanım,eğer boş vaktiniz olursa bizi bu numaradan arayabilirsiniz. Bu aramanızda bir sesinizi duymuş oluruz. Annesinin, babasının, kardeşinin adını veriyor. Bu da Gülderen'in bilekliği. Para da burada. 50 Lira. Bir 20'lik üç tane onluk. Gülderen gözlerinden öpüyorum. İnşallah ekranı seyrediyorsun bu akşam. Bu seçimlerin en büyük sermayesi bu.

"ŞU ANDA TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BİR LİDERİ AĞIR YARALANDI"

CHP'nin biliyorsunuz Cumhurbaşkanı adayı vardı. O adaylığı sırasında ısrarla Bay Kemal'in Cumhurbaşkanlığı için aday olmasını istemişti. O ara dillerde olan ilginç bir şey vardı. Çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş. Yenmiş de yenmiş diye dizeleri vardı. İnşallah bu seçimden de biz o şekilde çıkacağız. İttifakımız sağlam bir zeminde yürümeye devam ediyor. İnşasında milletimiz var. Milletle beraber yürüyoruz. Arif Nihat Asya'nın ifadesiyle 'Yürüyeceksin, millet yürüyecek ardından'. Şu anda FETÖ'den PKK'ya, DHKP/C'ye kadar ne kadar terörist varsa tepeliyoruz, tepeledik. Şu anda askerimiz Gabar, Cudi, Tendürek'te çok ciddi hesaplar sordu. Şu anda lider kadrodan çok ciddi ölümler oldu. Çok ciddi liderleri ağır yaralı. Polisimiz, askerimiz, jandarmamız yılmadan, usanmadan bitirmenin kararlılığı içerisindeyiz. Buradan taviz yok, terör belasını çözmedikten sonra yatırımcı, girişimci benim Güneydoğu Anadolu bölgeme, Doğu Anadolu bölgeme yatırım yapmaz. Terör belası oralarda olmayacak ki yatırımcı gelsin yatırım yapsın.

"BUNLAR GENÇ KIZLARI KANDİL'E KAÇIRIP TACİZ EDİYORLAR"

Peyderpey yatırımcılar gelmeye başladı. Terör örgütleri ve onların hamileri şimdi yerel seçimleri fırsat olarak görüyorlar. Biz önümüze bakacağız. Yerel seçimde Cumhurbaşkanı, Kabine değişmeyecek ki. Bunlar milletimi aldatmaya çalışıyorlar. Benim sevgili milletim verdiğin bu oyla lokal, mevzi anlamda oralarda bir yönetici seçeceksin. Peki seçeceğin yönetici senin oradaki ekonomik durumunu mu düzeltecek? Böyle bir yetkisi var mı? Yok. Bunlar oralarda çukurlar, kanallar açtılar. Devletin imkanlarını halkına değil Kandil'e gönderdiler. Diyarbakır Belediyesi'nin önünde aylarca çadır kurup, ağlayan anneleri düşünün. Oradaki baronlar hala genç kızları Kandil'e kaçırıyorlar. Oralarda çok ciddi taciz eylemleri de var. O namussuzlar bunu da yapıyorlar.

"O BARONLARIN ARASINDAN AĞIR YARALANAN BİRİ ŞU ANDA KOMADA"

o geceyi açıklarsak orada bir tane adam bulamayız. Az önce gösterdikleriniz bunun ön yoklamaları. Bunlar haber verilerek olsa netice alamazsınız. Bunlara hiç haber vermeden, 'bir gece ansızın' derken bunu başarıyoruz. Bunların içerisinde şu anda alt seviye falan yok. Bakıyorsun Kandil Bölge Sorumlusu. Bunun yanında Dış İlişkiler Sorumlusu. Örgüt Sözcüsü. Bu ismi ismen söylemeyeceğim. Bu isim aslında biliniyor. Şu anda komada olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Bu en üstteki lider kadrosunda. O baronların arasında olanlardan, ağır yaralandı. Daha önce de bunların Sincar sorumlusu öldürülmüştü. Şu anda devam eden bir süreç var. İHA'lar koordinatları yakalıyor, SİHA'lar bu koordinatlarla vuruyor. Aynı zamanda F16'lar devreye giriyor. Onlar da o vuruşlarıyla bunu hallediyor. Bir gece ansızın gelebilme olayına gelince. İşte hiç haber vermeden, biz ön haberi, talimatları verdiğimiz için, onlar hiç sağa sola bilgiyi vermeden gidip gereğini yapıyorlar. Zira dost bildiklerimiz karışımıza dikiliyor. Onun için hiç gerek yok. Onlar gidip işi bitiriyorlar, bize neticeyi veriyorlar. Bu ismi çıkınca size söylersem daha iyi olur. Görevli arkadaşlarımızın konuda hassasiyetleri var.

"MİLLETİMİZ CHP'NİN GİZLİ PAZARLIĞINI HEMEN İDRAK ETTİ"

Bunlar çok başarısız siyaset oynadılar. Zannettiler ki, biz dörtlü bir araya gelirsek bunu da gizlersek netice alırız. Gizleyemediler. Bazı yerlerde seçimi almaları mümkün değildi. Halkımız, CHP, sözde İYİ Parti, Saadet arasındaki bu ittifakı, sayın Bahçeli'nin ifadesiyle zillet ittifakı, ben de illet diyorum çok iyi idrak etmiş. Bir tane temelsiz Temelli var Sezai diye. Bu açıklamayı PKk'dan bağımsız yaptığı söylenebilir mi? Onlar PKK'dan emir almadan adım dahi atamazlar. CHP, sözde İYİ Parti ve Saadet onların peşine takılmış durumda. Ne diyor bu adam: Kürdistan'da biz kazanacağız, Batı'da AK Parti ile CHP'ye kaybettireceğiz... Sen bu ülkede Kürdistan'ın olup olmadığını bilmeyecek kadar gafilsin, cahilsin. Çok meraklıysan Kuzey Irak'ta Kürdistan var. Defol git! Bu ülkeyi bölemeyeceksiniz. 31 Mart beka meselesidir. Temelsiz Sezai tehdit ediyor. 'Biz yoksak siz bir hiçsiniz' diyor. 'Ankara'da Yavaş şunu bilecek' diyor.

"BU HİZMETLERİ BELEDİYELERİN YAPMASI MÜMKÜN MÜYDÜ?"

Sen ne zamandan beri benim Kürt kardeşlerimin oylarına ipotek koyuyorsun. Ben Kürt kardeşlerime sesleniyorum, sizin iradenize ipotek koyan bu adamlara gelin cevabınızı sandıkta verin. İstanbul'u yönetecek olan bir kişinin sadece belediyecilik değil, devlet yönetimini bilmesini lazım. İşin belediyeciliği aşan boyutu da var. İstanbul'da bizim adayımız Binali Yıldırım Bey. Yıldırım Bey İDO Genel Müdürü'ydü. Sonra Bakan ardında Başbakanlık yaptı. Şimdi Marmaray'ı siz belediyeye yaptırabilir miydiniz? Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü belediyeye yaptırabilir miydiniz? Bunun yanında AK Partili belediyeler İstanbul'un içinde çok ciddi metro benzeri yatırımlar yaptılar ve bunlar hizmetini sürdürüyor. Örneğin İzmir'de sayın Binali Bey'in bakanlığı döneminde İzmir'e verilen hizmetler. O yatırımların yerel yönetimle yapılması mümkün değil. Aynı şey Ankara için geçerli.

"BİZ ANKARA'YA RASTGELE BİR ADAY GÖSTERMEDİK"

Ankaramız sınıf atlıyor. Şimdi burada bir tane ilçe belediye başkanını getirip de buraya aday olarak koymak bana göre Ankaralılara saygısızlıktır. Burada ayrımcılığı asla düşünmüyorum. Ankara birçok ilden gelen insanlarımızın yaşadığı bir vilayettir. Burada salt Ankara'da doğup, büyümüş olanlar değil, hepsi var. Biz Ankara'ya rastgele bir aday değil, dedik ki çok kalite bir isim. Tecrübesiyle, bütün bu konudaki bilinciyle 5 dönem Kayseri'de belediye başkanlığı yapmış olan Mehmet Özhaseki Bey kardeşimizle girelim. Kendisi Çevre Şehircilik Bakanlığı yaptı. O bakanlık belediyenin bir üst sınıfıdır. Özhaseki Bey'in Güneydoğu'da çok ciddi hizmetleri oldu. Yeni yönetim sistemine geçince Mehmet Bey'i Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yaptım. Şimdi Ankara'ya başkan adayı yaptık.

"MİLLETİN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKA BAKA ALÇAKÇA YALAN SÖYLÜYORLAR"

Bunların ortak paydası sadece çıkar. Menfaat ilişkisi. Düşman kim? Erdoğan düşmanlığı. Erdoğan düşmanlığı bunların gözlerini öyle kör etmiş ki, Türkiye düşmanlığı ile Erdoğan düşmanlığını adeta ayırt edemez hale gelmişler. Bölücü terör örgütü ağzıyla konuşanlara tepki gösteremeyen CHP, sözde İyi Parti ve Saadet bu düşmanlığın ortaklarıdır açık söylüyorum. Bu illete Cumhur ittifakı herzaman duracaktır. Cumhur ittifakı olduğu sürece bu topraklarda Kürdistan diye bir bölge inşa etmeleri sözkonusu değildir. Konuşmayı bile zul addediyorum. Benim halkım da buna zaten müsade etmez. Adam kalkıyor benimle alakalı, hepsi de, bir tanesi hariç. 'Filanca partiye oy verenlere ben terörist demişim'. Baktık ki bu kadın da bu işlere bulaştı. Herhalde zemin kapmak istiyor. Denizli Aydın mitinglerinde Meral Hanım kalkıyor, Denizli'deki benim vatandaşlarıma terörist dediğimi söylüyor. 1 hafta önce ben oradayım. Bütün bunların benim konuşma metni içerisinde böyle bir ifade var mı yok mu? Ben böyle bir ifade kullanırsam böyle bu makamda durmam. Ben enayimiyim ya. Ben Cumhurun başkanıyım. Aynı şeyi Aydın'da da yaptı. Ben de davayı açtım. Vatandaşlarıma terörist diyecek kadar vicdansız değilim. Utanmadan, sıkılmadan benim HDP'ye oy verenlere terörist dediğimi ifade ediyorlar. Milletin gözünün içine baka baka alçakça yalana başvuruyorlar.

"AKŞENER FETÖ'CÜLERİ KASTEDEREK 'MEHMETÇİK İÇERİDE' DİYOR"

Biz CHP, Saadet, HDP'lerin oylarına talibiz. Biz 40 yıldır siyasetin içindeyiz. HDP'ye oy veren kardeşlerimi terörist ilan ettiğimi söyleyerek büyük bir yalana başvurdular. Bu iftirayı atan Akşener, miting alanında darbe girişimi sebebiyle FETÖ'den tutuklananları kastederek 'Mehmetçik hapiste, garip gureba hapiste' diyor. Hapiste olanlar millete kurşun sıkan, bomba atan teröristlerdir. Sana teröristlerin sözcülüğünü kim verdi? Pensilvanya!

"SENDE ZERRE KADAR MERTLİK OLSA ÜLKENİ TERKETMEZSİN"

Türkiye'yi istikrarlı, kararlı yolundan çevirmek olunca, ne yazık ki bunlar biraraya gelebiliyor. AK Parti öncülüğünde ülkemizin 2002'den bu yana savunma sanayinden ulaşıma nereden nereye geldiği ortada. Son zamanlardaki ekonomik saldırı da herkesin malumu. Güneyde terör devleti kurma çabaları var ama başaramadılar. İçeride ve dışarıda bu işin üst akıl diyebileceğimiz aktörleri var. 'AK Parti'yi nasıl olur da gündemden düşürebiliriz' diye düşünüyorlar. Pensilvanya'daki ahlaksızın yanında bir başka ahlaksız var. Sizin meslektaşınız. Buradan kaçıp giden. Onun da kanalınızda yayınlanan sözleri var. 'Milletin başından düş' diyor. Sen mi getirdin bizi buraya terbiyesiz! Sende zerre kadar mertlik olsa ülkeni terketmezsin. Ülkenden kaçıp giden soysuzsun. Bu ülkeyi sevenler burada. Oralarla endirekt başka merkezlerle de görüşmeleri var. Meslektaş olarak gazeteciliği teröre hizmet eden bir soytarı. Biz geçmişte bunları böyle tanımadık. Maalesef bunlar meğerse zihin arkasında farklı şeyler varmış. Şu anda da kaçıp gittiler, gerçek patronlarına orada hizmet ediyorlar.

"BİZİM ÜZÜLDÜĞÜMÜZ ÇOK ÇOK KİRLİ BİR İTTİFAK KURULDU"

Demokrasi adına ne yoksa bunlarda var. Bu anlattıkları şeylerin demokrasiyle yakından uzaktan alakası var mı? Konuşanlar teröristler. Oradan talimatı veriyor. Aşağıda o destekledikleri malum tipler. Bu oyuna artık millet gelmeyecek. Bizim üzüldüğümüz, acı olan, çok çok kirli bir ittifak kuruldu. Bu ittifakı gizliyorlar. Niçin bunların dördü bir araya gelip miting yapamıyorlar? O zaman mızrak çuvala sığmayacak. Bunu bildikleri için, tabanlarına anlatmaları da mümkün olmayacak. Bu zillet ittifakı milletimizin karşısına çıkmaktan ciddi manada korkuyor. Terörist başının paçavrasıyla şanlı bayrağımızın yanyana gözükmesinden çekiniyorlar.

"DÜŞÜNEBİLİYOR MUSUNUZ SAADET'İN LİSTESİNDE PKK'LILAR VAR"

Kandil süfle ediyor aşağıda dizayn ona göre yapılıyor. Burada Bay Kemal'in söyleyeceği bir şey yok. Aynı şekilde hanımın da söyleyeceği bir şey yok. Pensilvanya'dan gelenler karşısında bu var. 340 civarında bunların listelerinde yer alan var. Düşünebiliyor musunuz, Saadet Partisi'nin listelerinde PKK'lılar var. Adıyaman adayları kalkıyor, oradaki HDP'lilerin kendisini destekleyeceklerini söylüyor. Pazar günü göreceğiz. Allah'ın izniyle Adıyaman adayımız seçimi gümbür gümbür kazanacak.

"KESİNLİKLE YARIN ORALARDA İFLASLARINI İLAN EDERLER"

Bazı adaylar, mesela bir tanesinin yakını ciddi bir zengin. Bunlar orada, ilçede, ilçe belediye başkan adayı, para dağıtıyorlar. Bunlarla beraber çeşitli giyim, kuşam benzeri şeyler dağıtılıyor. Bu onlar için netice verir vermez onu bilemem. Daha önce orada biz kazanmıştık. Tabii insan oğlu aday olmayınca kendisi kalkıyor farklı bir siyasi partiden aday oluyor. Bu trenden inen bir daha bu trene binemeyecek. Çünkü yürütemeyecekler. Bunlar oradaki personelin maaşını dahi ödeyemeyecekler. Hepsinin künyeleri,bütün belediyelerin borçları hepsi elimizde mevcut. Merkezi yönetimle uyum içerisinde olmayanlar kesinlikle yarın orada iflaslarını ilan ederler. Çünkü bir çok yerde yükler aldık. Van'da deprem sonrası yaptığımız yatırım 27 katrilyon biz merkezi yönetim olarak Van'a yatırım yaptık. Orada HDP'li belediye vardı. İzmir susuzluğa mahkum oldu. Biz Gördes Barajı'ndan İzmir'e su verdik.

"ALLAH'IN İZNİYLE PAZAR AKŞAMI MÜJDEYİ ADIYAMAN'DAN ALACAĞIM"

Pazar günü oyunu veren vatandaşım bunu düşünmesi lazım. Burada merkezi yönetim bize gerekli desteği vermezse bizim halimiz nice olur. Hatay'da diyor ya 'oy varsa yol var' diyor. Sen niye geldin oraya? Yolunu da, suyunu da oraya getireceksin. Şu anda Adıyaman merkez ve diğerleri olsun Allah'ın izniyle merkez inşallah zaten AK Parti diyor. Bunu dün gördüm. Pazar akşamı müjdeyi Adıyaman'dan alacağım.

"AÇIK SÖYLÜYORUM TERÖRLE İLGİSİ BULUNANLAR GÖREVDEN ALINIR"

Yasa teröre yardım ve yataklık yapmak suçtur. Teröre destek vermek suçtur. Terörün propogandısını yapmak suçtur. Finanse etmek de suçtur. Milletiyle omuz omuza olması gereken belediye başkanları terör örgütleriyle omuz omuza oluyorsa bunun elbet bir karşılığı vardır, bir bedeli olacaktır. Millet kendisine hizmet eden belediyecilik istiyor. Gerçekçi olalım. Eğer burada, zaten birçoğunun künyesinde, GBT'sinde neler var neler yok bunları söyledim. YSK bu GBT olaylarını tam manasıyla çıkartmıyor. Bunların aday olamaması lazım. Herhalde sayı çok fazla olduğu için bunlarla baş edemiyor. Millet çukur kazanları değil gül bahçeleri yetiştirenleri hayal ediyor. Diyarbakır çok güzel örnektir. Oradaki kayyum belediye başkan adayımız. Aynı şekilde Mardin, Siirt bu güzellikleri yakaladı. Aynı şekilde van. Seçim akşamı, iş bitti neticeler belli oldu.Bunların içinde terörle iltisaklı, ilgili olanlar varsa biz artık öyle 5,6,7 sene bekleyemeyiz. Anında gereğini yasal olarak, savcılıklar inanıyorum ki yapacaktır. Bu milletin parasını çarçur edecek olanlara buralar teslim edilmeycektir. Bu işi vakit kaybetmeden götürmemiz lazım ki, yerelde de bu millet hak ettiği hizmeti alabilsin.

"MİLLETİMİZİN OYUNU ZORLA DEĞİŞTİREN KARŞISINDA DEVLETİ BULUR"

Benim arzum halkımın kesinlikle korkmaması. Demokrasi bu korkular altında özellikle mücadelesi verilmez. Demokrasi mücadelesini korkusuzca vermemiz lazım. Hak ve özgürlüğün olmadığı yerde demokrasi olmaz. Burada mücadeleyi sadece bize bırakmak yanlış olur derken bunu kastediyorum. Biz bütün tedbirleri aldık Doğu'da, Güneydoğu'da. Bu seçimlerde ciddi manada 100 binler güvenlik olarak görev yapacaklar. Hemen bildirin. Benim vatandaşım o tür bir ifadeyi kullansa da kullanmasa da devlet olarak üzerimize düşeni yapacağız. Milletimize yapılan hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceğimiz gibi de bunları da boşa çıkartırız. Milletin oyunu zorla değiştirmeye kalkan karşılarında devlet olarak bizi bulur. Milletimizin kararları da hür iradelerine ve vicdanlarına emanettir. Yerel yönetimlerde teröre ucundan, kenarından, köşesinden bulaşanı görevden alacağız, bunu yine söylüyorum. Belediyenin halka hizmette kulanılması gereken kaynakların Kandil'e gönderilmesine izin vermeyeceğiz. Bunlmar da insan kaçakçılığı, esrar, eroin var. Dışarıdan destekler de var bunlara.

"HAKKARİ'DE DAHA ÖNCE VATANDAŞIM PENCERELERE ÇIKAMIYORDU"

Güneydoğu'da, Doğu'da hemen hemen bütün illerde mitinglerimi yaptım. Gitmediğim yer kalmadı. Hakkari mitingini yağmur altında yaptık. Bayağı da beklediler. Neticesi şöyle olur, böyle olur benim için önemli değil. Benim görevim orada halkıma 'dik dur iradeni dört dörtlük kullan' dememdir. Bunların Hakkari'ye en ufak bir hizmetleri yok. Ne zaman ki kayyuma verdik Hakkari hizmet gördü. Bundan önce Hakkari'ye gittiğimde vatandaş pencereden bakamazdı. Artık pencereden de bakıyor rabia işareti de yapıyor. Bir ilerleme var. Er veya geç, orada bu iş bitecek. Benim Kürt kardeşlerimin oyları PKK'nın güdümündeki siyasi partinin ipoteği altında değildir. Kürt kardeşlerim zekidir, bunlara böyle imkanı tanımayacaktır. Bizim ciddi manada Güneydoğu'da oy potansiyelimiz var. Bunların elinde bir defa Kürt kanı var. Kürtlere en büyük zulmü bunlar yaptı. Kürtlere en büyük zulmü yapan Esed'e bunlar destek verdi. Biz Kobani'den gelen 300 bin Kürt kardeşlerimize bu topraklarda ev sahipliği yapmıyor muyuz? O belediyelerde niye bunlara sahip çıkmadılar? CHP'nin Kürtlere karşı tarihi düşmanlığını en iyi Kürt kardeşlerim biliyor. Bu ülke bölücü siyasetten, CHP'nin tek tipçi zihniyetinden çok çekti.

"BAY KEMAL TUNCELİLİ. PEKİ NEDEN SESİNİ ÇIKARMADI?"

Tunceli'de CHP'nin kıyımını bir kenara koymak mümkün mü? Bay Kemal Tuncelili. Bu konuda bir şey söyledi mi. Ben söyledim. Bu kıyımın sorumluları o dönemin CHP'lileriydi. Biz ayrımcı politikaları hep reddettik. Siyasetimizi bunun üzerine inşa ettik.

"DELEGASYONU OLUŞTURAN BU ZAT KONGREYLE FALAN GİTMEZ"

CHP'ye oy veren kardeşlerime, Mustafa Kemal'in başına gelenler benim başıma geliyor. Şu anda aynı şeyleri bana söylemiyorlar mı? Bay Kemal'e söylemiyorlar. Niye? Ondan böyle bir şey sadır olmaz. Biliyorlar ki, bu işi yaparsa Erdoğan yapar. Norveç'teki de bunu söylüyor, Yeni zelanda'daki de bunu söylüyor. Bunlar böyle söylüyor diye hedeflerimizden vazgeçmemiz mümkün mü? Şu anda Atatürk'ün kurmuş olduğu CHP malesef çok farklı yerledi. Zaten hayatta olsa bu adamı o partiye yaklaştırmaz. Şu anda gönül verenler bundan rahatsız, istikametini kaybetmiş bir özelliğe sahip. Biz öyle bir adım atalım ki bu seçimlerde, milletimiz bu koltuğa yapışıp bırakmayan Bay Kemal'den benim milletim kurtarmış olsun. Kongrelerde kurtarmak mümkün değil. İstediği gibi delegasyon oluşturan bu zat kongreyle gitmez.

"BU ADAM ADALAR'A BELEDİYE BAŞKANI OLURSA ADALARIN VAY HALİNE!"

Beyoğlu'na koydukları aday bundan farklı mı? Birçok terör olaylarına bulaşmış birisi. Bu şahıs şu anda yurt dışında olan Can Dündar'la beraberdi. İçeri de girdi. Ne yazık ki yargı buna beraat verdi, buradan yırttı işi. Orada İstiklal Marşı'nın okunuşuna dahi tahammülü yok. Yutkunuyor. Bu adam Adalar'a belediye başkanı olursa adaların vay haline! Bunlar aday tespit ederken bile CHP'nin şu anda ilkeleri kaybolmuş. Altı oka uyuyor mu bu? Altı okun hangi maddesine uyuyor? Bu adam Cumhuriyetçi mi, halkçı mı? Neci bu adam? Hala Bay Kemal bunları zorla savunuyor. Şu kare bunların kimlerle yanyana olduğunu çok açık ve net gösteriyor. İstiklal Marşı şehitlerimizin kanıdır, bu milletin namusudur.

"EZAN OKUNUNCA BUNLAR DÜDÜKLERİ ÖTTÜRMEYE BAŞLIYORLAR"

İstiklal Caddesi'nde kimler var? CHP'liler var, HDP'liler var. Ezan okununca düdükler öttürülmeye başlıyor. CHP'nin sözcüsü 'o düdükler ezan için değil polis için çalındı' diyor. Kimi aldatıyorsunuz?