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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne ilişkin, "Tarihimizin en parlak sayfalarından olan Çanakkale Zaferimizin 110'uncu yıl dönümünün ülkemize, milletimize, tüm kardeş coğrafyalara mübarek olmasını temenni ediyorum. Soluk alıp verdiğimiz müddetçe aziz hatıralarını hürmetle yad edeceğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2025 - 12:51 Güncelleme: 18.03.2025 - 12:56
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ne ilişkin, "Çanakkale millet olarak bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimizi ifade ettiği kadar, bulunduğumuz bölgenin de kader ortaklığını yansıtır, sembolleştirir." dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Deniz Zafer'inin 110'uncu yıldönümüne ilişkin yazılı bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

        “Millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla Çanakkale Zaferi’nin 110. Yıl Dönümünü, anıyor, Çanakkale’yi geçilmez kılan kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yâd ediyorum.

        Tarihte eşine çok az rastlanan, azmin ve imanın teknolojiye galebe çaldığı bu büyük destan, namusu bildiği vatanının ve milletinin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını vermeyi göze alan yüzbinlerce kahramanın eseridir.

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        Çanakkale’de bu millet erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, öğrencisiyle, hocasıyla, çalışanıyla, işvereniyle tek vücut olup düşmana geçit vermemiştir. Bu mücadelesi ile Türk milleti tüm mazlumlara umut olmuş, sömürge altındaki birçok ülke Çanakkale’den ve daha sonra İstiklal Harbimizden aldıkları ilhamla kendi mücadelelerini başlatmışlardır.

        Çanakkale millet olarak bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimizi ifade ettiği kadar, bulunduğumuz bölgenin de kader ortaklığını yansıtır, sembolleştirir.

        Gönül coğrafyamızın dört bir yanından gelerek, Anadolu’nun müdafaası için ve gözlerini kırpmadan canlarını veren yiğitlerin her bir ferdine Allah’tan rahmet diliyoruz.

        Çanakkale’de yazılan destandan alacağımız dersler, Türkiye yüzyılının inşasında bize ilham kaynağı olacaktır. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıktığımızda yedi düvel üzerimize gelse yıkılmayacağımızın ispatı olan Çanakkale ruhu yolumuzu aydınlatmayı sürdürecektir.

        Çanakkale Zaferi’nin 110. Yıl Dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü’nde tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum.

        Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”

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